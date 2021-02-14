Следите за словами и не поддавайтесь соблазнам: ежедневный гороскоп на 14 февраля

У Близнецов появится много идей, а Львам стоит проще относиться к происходящему

ОВЕН

Постарайтесь провести этот день в тишине и покое, не отвлекаясь на проблемы других. Можно вернуться к каким-то своим старым делам или планам, довести до конца то, что было начато ранее.

ТЕЛЕЦ

Плодотворный период. Сегодня можно попытаться изменить что-то в лучшую сторону, эксперименты окажутся очень удачными. Избегайте только общения с теми, кто любит постоянно жаловаться или критиковать.

БЛИЗНЕЦЫ

День обещает пройти интересно и весело. Вам и вашему окружению скучать сегодня явно не придется. Появится много новых идей, некоторые из них захочется незамедлительно воплотить в жизнь.

РАК

Немало времени придется посвятить домашним делам. Старайтесь не нервничать по пустякам, не принимайте близко к сердцу мелкие неприятности. Спокойное и приятное времяпрепровождение вечером позволит восстановить силы и душевное равновесие.

ЛЕВ

Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный и философский лад, это поможет избежать многих проблем. Проще относитесь ко всему происходящему, не торопитесь с решениями, особенно если они касаются денег.

ДЕВА

Удачными окажутся поездки, представится шанс решить давно волнующий вопрос. В личных отношениях все будет складываться самым наилучшим образом. Вероятны неожиданные приятные встречи, а полученные новости поднимут настроение.

ВЕСЫ

Для вас сейчас важно определить первоочередность и последовательность действий. Только при таких условиях сумеете достичь отличных результатов. Не стоит в этот день планировать ремонт или переезд на новое место жительства.

СКОРПИОН

Чем раньше вы начнете действовать сегодня, тем быстрее сумеете достичь намеченных целей. Старайтесь не рисковать, воздержитесь от каких-либо начинаний. Некоторым одиноким Скорпионам звезды сулят незабываемое романтическое свидание.

СТРЕЛЕЦ

В этот день будет господствовать влияние позитивных тенденций. Старайтесь не терять время понапрасну, действуйте максимально эффективно. В решении финансовых вопросов полагайтесь на свою интуицию.

КОЗЕРОГ

Это хорошее время для обсуждения планов на будущее, можно также заниматься реализацией творческих проектов. Некоторые представители знака будут пользоваться повышенным вниманием со стороны противоположного пола.

ВОДОЛЕЙ

День окажется благоприятным во многих сферах жизни. Удастся отлично справиться со всеми делами, без каких-либо проблем решить возникшие вопросы. Это неплохое время для экспериментов с имиджем.

РЫБЫ

Благоприятный период для расширения своего кругозора, можно также отправляться в поездки, посещать различные увеселительные мероприятия. Не исключено, что представится шанс найти дополнительный источник заработка.

Хорошего вам дня!



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