Суббота, 13 февраля, — в этот день не торопите события и не пренебрегайте мерами предосторожности. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака. Прогноз астролога на февраль читайте здесь.

ОВЕН

Вероятнее всего, придется поломать голову над каким-то сложным, но весьма интересным вопросом. Благодаря проявленным энтузиазму и находчивости сумеете достичь неплохих результатов. Это хорошее время для покупок.

ТЕЛЕЦ

Могут открыться новые возможности, удастся решить все намеченные вопросы. Это благоприятное время для творчества. Вероятны неожиданные встречи или незапланированные поездки.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день окажется не самым простым, но плодотворным. Многое из запланированного удастся реализовать, хотя для этого придется приложить усилия. Проявите осторожность при работе с электроинструментами.

РАК

Непростой день. Избегайте поспешных действий и решений. Старайтесь также сдерживать свои эмоции, иначе под их влиянием рискуете совершить немало ошибок. Особой осторожности потребуют финансовые дела.

ЛЕВ

Не все может идти так, как запланировали, что может заставить вас немного понервничать. Сохраняйте спокойствие и доброжелательность в отношении с окружающими, постарайтесь не взваливать на свои плечи дополнительную ношу.

ДЕВА

Если хотите достичь отличных результатов, действуйте решительно, старайтесь со всем управиться в срок. Посетившие идеи окажутся интересными, следует подумать над их скорейшим воплощением в жизнь.

ВЕСЫ

Не торопите события, пусть все идет своим чередом. С деньгами в этот день следует быть поосторожнее, стоит воздержаться от походов по магазинам. Избегайте тяжелых физических нагрузок, чтобы не нанести вред своему организму.

СКОРПИОН

В этот день стоит ставить перед собой реальные цели, добиться всего и сразу вряд ли сумеете. Старайтесь все решения принимать самостоятельно, советы со стороны окажутся абсолютно бесполезными.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит немало дел. Старайтесь только не спешить, тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Будьте осмотрительны в финансовых вопросах, не разбрасывайтесь деньгами.

КОЗЕРОГ

Сегодня, вероятнее всего, предоставится неплохая возможность воплотить в жизнь задуманное. Отбросьте все сомнения и приступайте к активным действиям. Новое знакомство может впоследствии перерасти в серьезные отношения.

ВОДОЛЕЙ

Начало дня окажется интересным и довольно таки удачным. Сумеете решить многие бытовые вопросы, воплотить в жизнь несколько творческих задумок. Не исключено получение важной информации, которая вскоре может вам пригодиться.

РЫБЫ

Шансы достичь нужных результатов у вас сегодня довольно высоки. Сумеете самостоятельно преодолеть возникшие на пути преграды, удастся также решить финансовые проблемы. На амурном фронте будет царить гармония и взаимопонимание.

Хорошего вам дня!



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