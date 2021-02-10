Льва ждут кардинальные перемены в жизни, а Тельца — сложное дело: гороскоп на 11 февраля

Четверг, 11 февраля, — в этот день звезды советуют избегать суеты и проявить осторожность в денежных делах. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака. Гороскоп на февраль читайте здесь.

ОВЕН

Хорошее время для различных начинаний. Звезды предоставят сегодня неплохие возможности, постарайтесь воспользоваться ими по полной. Некоторые Овны смогут открыть в себе таланты, о которых раньше и не догадывались.

ТЕЛЕЦ

Подходящее время для того, чтобы приступить к серьезному и сложному делу. Представится шанс научиться чему-то новому и полезному. Не отвлекайтесь на мелочи и не раздражайтесь, если что-то не сразу будет получаться.

БЛИЗНЕЦЫ

День не обещает никаких потрясений. Сможете спокойно завершить начатые ранее дела, решить волнующие вопросы, касающиеся семьи и быта. Старайтесь ограничить физические и эмоциональные нагрузки.

РАК

У тех, кто не привык откладывать дела на потом, шансы добиться успеха окажутся очень велики. Избегайте риска, действуйте проверенными методами. Это хороший период для того, чтобы начать курс оздоровительных процедур.

ЛЕВ

Не все может складываться так, как вы себе наметили. Чтобы добиться своего, придется, скорее всего, пойти на некоторую хитрость. Не исключено, что события нынешнего дня станут началом кардинальных перемен в вашей жизни.

ДЕВА

Старайтесь не вмешиваться в чужие дела, у вас сейчас и своих забот невпроворот. В профессиональной сфере избегайте разногласий с коллегами. Нежелательно в этот день заниматься финансовыми или имущественными вопросами.

ВЕСЫ

Сил и энергии у вас сейчас, хоть отбавляй. Сумеете без проблем справиться со сложными задачами, решить спорные вопросы. Спонтанные покупки окажутся на редкость удачными. Проявите особую осторожность, находясь за рулем.

СКОРПИОН

При принятии важных решений больше доверяйте своему внутреннему голосу. Избегайте дел (особенно связанных с крупными суммами) с теми, кто не вызывает у вас особого доверия, не поддавайтесь ни на какие уговоры.

СТРЕЛЕЦ

Хорошо будут складываться отношения с окружающими, вы сумеете наладить нужные контакты. Можно браться за совместные проекты. А вот в решении финансовых вопросов следует проявлять особую осторожность — сегодня велик риск потерь.

КОЗЕРОГ

На служебном поприще все будет идти по накатанной, а в личной жизни нынешний день сулит перемены. Одиноким Козерогам следует внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить свою судьбу.

ВОДОЛЕЙ

Планировать что-либо серьезное на этот день звезды не рекомендуют. По возможности, посвятите большую часть времени отдыху. Нынешний период подходит для общения и восстановления утраченных связей.

РЫБЫ

Скорее всего, сегодня придется приспосабливаться под обстоятельства, чтобы достигнуть намеченных целей. На службе избегайте разногласий с руководством. Отложите поход по магазинам, так как есть риск потратить крупную сумму на ненужные вещи.

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Хорошего вам дня!

Иллюстрация: Pixabay



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