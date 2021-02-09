Среда, 10 февраля, — в этот день не стоит испытывать судьбу. Избегайте авантюр и не ищите приключений. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз на эту неделю читайте здесь.

ОВЕН

Не исключено, что появится шанс подняться вверх по карьерной лестнице. Вероятны новые и полезные знакомства. Сегодня почаще прислушивайтесь к своей интуиции и избегайте большого скопления народа.

ТЕЛЕЦ

Благодаря упорству и решительным действиям сумеете получить то, к чему давно стремились. Однако решение вопросов, связанных с куплей-продажей имущества или оформлением кредита, лучше перенести на другое время.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало дня придется посвятить служебным проблемам. Причем, решать их придется быстро и, вероятнее всего, самостоятельно. Будьте осторожны в финансовых делах — вероятность потерь сейчас довольно велика.

РАК

С делами, которые вызывают затруднения, лучше повременить. В финансовой сфере стоит придерживаться принципа экономии. Не исключена встреча с давним знакомым, который может существенно повлиять на вашу судьбу.

ЛЕВ

На профессиональном поприще придется решить немало задач. Не исключены финансовые поступления. Однако не спешите тратить деньги. Прежде чем приобрести какую-либо вещь, хорошенько подумайте.

ДЕВА

Предстоит весьма насыщенный день. Появится возможность удачно вложить деньги, заключить выгодные соглашения. Внимательно смотрите под ноги, сейчас велика вероятность получить травму.

ВЕСЫ

Сложные вопросы, которые могут возникнуть на службе, придется, вероятнее всего, решать самостоятельно. Не бойтесь брать на себя ответственность, проявляйте больше инициативы — тогда успех не заставит себя ждать.

СКОРПИОН

Креативное мышление и неподдельный интерес к чему-то новому во многом помогут достигнуть отличных результатов. Старайтесь только не заходить за рамки дозволенного, держитесь подальше от тех, кто любит критиковать и давать советы.

СТРЕЛЕЦ

Не забывайте о том, что запасы энергии небезграничны, и иногда следует сделать паузу, чтобы восстановить силы. Именно сегодня и постарайтесь это осуществить. Ограничьте контакты, больше времени проводите на свежем воздухе.

КОЗЕРОГ

Упрямство — не то качество, которое следует проявлять сегодня. Ради дела можно пойти на уступки, даже если это и будет противоречить некоторым вашим принципам. Одиноким Козерогам вечер может подарить романтическое свидание.

ВОДОЛЕЙ

Звезды не советуют спешить с ответом на полученные сегодня предложения, вначале следует выяснить все нюансы. Старайтесь избегать перегрузок, так как энергетический потенциал сейчас не на самом высоком уровне.

РЫБЫ

С деловой точки зрения день окажется удачным, сумеете без каких-либо проблем решить поставленные задачи. А вот в семейных отношениях вероятны трудности из-за нежелания учитывать интересы близких. Постарайтесь как можно быстрее прийти к компромиссу.

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Хорошего вам дня!



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