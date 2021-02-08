Весы ожидает крупная покупка, а Деву – приятный сюрприз: гороскоп на 9 февраля

Вторник, 9 февраля, — в этот день воздержитесь от рискованных шагов, особенно, связанных с деньгами. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз на эту неделю читайте здесь.

ОВЕН

День благоприятен для обсуждения и решения рабочих вопросов, посещения различных инстанций. Будьте осторожны в финансовых делах, не принимайте никаких предложений от малознакомых лиц.

ТЕЛЕЦ

Нынешний период может выдаться довольно напряженным, но вам удастся достойно выйти из любых сложных ситуаций. Избегайте авантюрных и рискованных предприятий. Воздержитесь от каких-либо начинаний.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит решить немало задач. Внимательно проверяйте документы, на которых собираетесь ставить свою подпись, особенно если они касаются денег. В этот день полезно начать курс оздоровительных процедур.

РАК

Со многими делами сумеете справиться быстрее, чем обычно. Старайтесь ко всему подходить творчески, не бойтесь экспериментов. Руководствуясь подсказками интуиции, сможете решить возникшую проблему.

ЛЕВ

Утро окажется весьма напряженным. Не исключены какие-то ошибки или несостыковки. Не тратьте время на выяснение отношений, займитесь более серьезными вопросами. Решения, касающиеся денег, желательно отложить.

ДЕВА

Звезды сулят успех тем, кто проявит настойчивость и изобретательность. Не жалейте времени для того, чтобы лишний раз проверить отчетную документацию, если с таковой имеете дело. Вечером не исключены приятные сюрпризы.

ВЕСЫ

Сейчас многое будет даваться легко и без проблем. Это хороший период для запланированных крупных приобретений. Можно также экспериментировать с имиджем — результат проведенной работы вас должен порадовать.

СКОРПИОН

На профессиональном поприще старайтесь не допускать суеты и неразберихи. Для этого могут потребоваться такие качества, как пунктуальность, внимательность и умение быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет отличный период во многих сферах жизни. Благоприятное стечение обстоятельств может поспособствовать реализации смелых планов. Не исключены позитивные перемены и на амурном фронте.

КОЗЕРОГ

Не стоит в этот день заниматься перетягиванием каната на себя, а то, не ровен час, порвется и нанесет вред вашей репутации. Прежде чем что-либо предпринимать, следует хорошенько подумать. Это отличное время для путешествий и крупных покупок.

ВОДОЛЕЙ

Сидеть без дела вам сегодня противопоказано, иначе можете заскучать. Найдите себе занятие по душе. Не упустите возможность пройтись по магазинам, чтобы порадовать себя чем-нибудь интересным. Будьте осторожны, находясь на дорогах.

РЫБЫ

Если вы наметили грандиозные планы на этот день, то будьте готовы к тому, что осуществлять их придется самостоятельно — могут подвести те, на кого вы рассчитывали. В личной сфере постарайтесь удивить свою половинку чем-то оригинальным.

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Хорошего вам дня!



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