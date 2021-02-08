Звезды сулят успех и неплохие результаты: гороскоп на 8 — 14 февраля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 8 — 14 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН. Звезды сулят успехи во всех сферах жизни. Вам сейчас под силу то, с чем другие бы не справились. Вероятны денежные поступления. Будьте осторожны с заманчивыми предложениями — они вряд ли принесут доход.

ТЕЛЕЦ. Планеты будут складываться благоприятно, хотя не исключено возникновение форс-мажорных ситуаций. В этот период старайтесь не рисковать и не тратить деньги без особой надобности.

БЛИЗНЕЦЫ. Появится возможность кое-что изменить в своей жизни. То, что казалось недостижимым, может практически само прийти к вам в руки. На службе вас ждет успех, в личной жизни вероятны приятные сюрпризы.

РАК. На этой неделе сумеете проявить себя в делах самым наилучшим образом. Не исключен карьерный рост. Финансовое положение будет достаточно стабильным, однако постарайтесь не разбрасываться деньгами.

ЛЕВ. На службе избегайте перегрузок, не забывайте о том, что у вас существуют и домашние обязанности. Старайтесь нигде не «светить» свои личные данные, особенно банковские карты — есть риск нарваться на аферистов.

ДЕВА. Придется прикладывать немалые усилия для достижения намеченных целей, но результат вас порадует. Не горячитесь, принимайте решения взвешенно и спокойно. Не стоит отказываться от полученных в этот период предложений.

ВЕСЫ. Сейчас не лучшее время для каких-либо начинаний. Постарайтесь разобраться со старыми делами, избавьтесь от всего ненужного. На выходные откажитесь от грандиозных планов, лучше посвятите их отдыху.

СКОРПИОН. Инициативность и активные действия принесут неплохие результаты. Это благоприятный период для поиска нового места работы. Вероятны финансовые поступления, однако не спешите расставаться с деньгами.

СТРЕЛЕЦ. В эмоциональном плане неделя может оказаться довольно напряженной, но все же звезды обещают и что-то хорошее. Финансовое положение будет стабильным, порадуют успехи детей. В выходные можно отправляться на шопинг.

КОЗЕРОГ. Порадуют денежные поступления, не исключены позитивные перемены на службе. В семейных отношениях старайтесь избегать конфликтов. Воздержитесь от ненужных покупок.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь в течение всей недели сохранять душевное равновесие, учитесь радоваться мелочам. Такой подход поможет избежать многих проблем. На службе не стоит вступать в дебаты с начальством, в личных отношениях избегайте критики.

РЫБЫ. Неплохой период для начинаний. Новое интересное дело может поглотить вас с головой. Не стесняйтесь отстаивать свои интересы, разумно планируйте расходы. Советы близких помогут в решении серьезных вопросов.

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