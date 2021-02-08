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Гороскоп

Успех ожидает тех, кто привык действовать обдуманно: гороскоп на 8 февраля

7:09 8 февраля 2021
Зодиак
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

ОВЕН

На профессиональном поприще ваши деловые качества будут высоко оценены, можно даже рассчитывать на денежное вознаграждение. Появится шанс воплотить задуманное в жизнь. Хорошие новости, полученные издалека, поднимут вам настроение.

ТЕЛЕЦ

Можно браться за новые дела — вы достаточно быстро сумеете освоить все тонкости, что позволит продвинуться далеко вперед. В решении серьезных вопросов следует ориентироваться только на свои знания и опыт.

БЛИЗНЕЦЫ

Дел предстоит немало, причем каждое из них может потребовать творческого подхода, находчивости и изобретательности. Это подходящий период для общения как в деловой, так и в личной сферах. Сейчас следует позаботиться о профилактике хронических недугов.

РАК

На деловом поприще можете довериться советам более опытных коллег, если в этом возникнет необходимость. А вот в личную жизнь старайтесь никого не пускать. Избегайте стрессовых ситуаций, так как они могут выбить вас из колеи и негативно сказаться на самочувствии.

ЛЕВ

Непростой день предстоит, но у вас будет шанс изменить ситуацию к лучшему. Главное, что от вас потребуется, — сохранять самообладание и тщательно обдумывать каждый свой шаг. Не поддавайтесь на различные уговоры и провокации, берегите свой кошелек.

ДЕВА

Сегодня будет непросто сосредоточиться на чем-то одном, вас то и дело будут отвлекать по различным мелочам. Спокойствие, здравый смысл и смекалка помогут добиться успеха и преодолеть возникшие на пути трудности. Вечер стоит посвятить полноценному отдыху.

ВЕСЫ

В целом вас ждет благоприятный и плодотворный день. Сумеете многого добиться в делах, решить серьезные вопросы, в том числе и личного характера. Появятся новые идеи, которые вскоре удастся воплотить в жизнь.

СКОРПИОН

Вероятно получение новых задач, над решением которых придется покорпеть. На пути к намеченной цели могут возникнуть трудности, но вам таки удастся найти способ, чтобы с ними справиться. Постарайтесь только не нервничать и не выяснять отношения с окружающими.

СТРЕЛЕЦ

Такие качества, как практичность и дальновидность сослужат вам хорошую службу и помогут избежать многих ошибок и промахов. Вероятны выгодные предложения о сотрудничестве. Не исключено, что некоторые одинокие Стрельцы могут сегодня услышать признание в любви.

КОЗЕРОГ

Если не хотите довольствоваться скромными результатами, то стоит приложить усилия и настроиться на позитив. Никому не следует не рассказывать о своих планах и чувствах. Чем меньше окружающие будут знать о вас, тем лучше. Это поможет избежать сплетен и интриг за вашей спиной.

ВОДОЛЕЙ

Чтобы избежать многих волнений и разочарований, следует действовать самостоятельно и доверять только своей интуиции. Сейчас важно вас сохранить хорошие отношения с окружающими и не предъявлять им слишком высоких требований.

РЫБЫ

Несмотря на некоторые трудности в работе, день обещает быть успешным. В любых ситуациях старайтесь сохранять спокойствие, не идите на поводу у большинства. Смело отстаивайте свои интересы. Небольшая прогулка перед сном поможет восстановить силы и душевное равновесие.

Хорошего вам дня!

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