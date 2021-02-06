Звезды рекомендуют в любых ситуациях сохранять спокойствие и выдержку: гороскоп на 6 февраля

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

ОВЕН

Из задуманного удастся осуществить многое, если настроитесь на серьезный лад. В решении финансовых вопросов следует проявить аккуратность. Не исключено получение весьма заманчивого предложения, над которым стоит хорошо поразмыслить.

ТЕЛЕЦ

Благодаря нестандартным решениям и умению находить общий язык с окружающими сумеете достичь неплохих результатов в намеченных планах. Правда, есть риск нарваться на не совсем порядочных людей. Доверьтесь своей интуиции — она поможет быстро их распознать.

БЛИЗНЕЦЫ

Старайтесь в течение дня сохранять душевное равновесие. Не стоит сегодня надеяться на то, что удастся с легкостью преодолеть возникшие трудности. Во всем рассчитывайте только на собственные силы и возможности. Не поддавайтесь ни на какие уговоры и не идите на сделку со своей совестью.

РАК

Сегодня вероятно возникновение каких-то недоразумений или мелких неприятностей. Не давайте волю своим эмоциям, в любых ситуациях сохраняйте хладнокровие и трезвый ум. Вторая половина дня окажется более спокойной. Если есть возможность, посвятите это время только себе.

ЛЕВ

День может выдаться напряженным и нервным. Что-то может пойти не так, как намечалось. Придется вносить коррективы в свои планы и подстраиваться под обстоятельства. Старайтесь во что бы то ни стало отстаивать свои интересы, не позволяйте никому диктовать вам условия.

ДЕВА

Более продуктивным окажется начало дня, так что решение серьезных вопросов или бытовых проблем лучше запланировать именно на это время. Сейчас нежелательно отправляться за крупными покупками — рискуете потратить все деньги, да и приобретенные вещи вскоре могут вас разочаровать.

ВЕСЫ

Интересный, но в то же время довольно беспокойный день ожидает вас. Предстоит решить немало накопившихся задач. Не исключено, что сегодня вам могут напомнить о данных ранее обязательствах. Вечер посвятите полноценному отдыху.

СКОРПИОН

Предстоит непростой день, который может преподнести разного рода сюрпризы. Старайтесь спокойно реагировать на происходящие события, воздержитесь от критики в адрес близких. Стоит также проявить осторожность с деньгами, избегайте незапланированных трат.

СТРЕЛЕЦ

Нынешний день подходит для решения вопросов финансового или имущественного характера. Хорошо также будут складываться поездки. Смена обстановки может вдохновить на новые идеи. Умерьте физические нагрузки, берегите суставы.

КОЗЕРОГ

В целом день будет складываться хорошо. Хотя события могут развиваться не так, как вы предполагали, вы таки сумеете достичь намеченного. Вероятны удачные покупки или выгодные сделки. В личных отношениях избегайте необдуманных поступков.

ВОДОЛЕЙ

Если хотите достичь успеха сегодня, старайтесь действовать быстро, уделяя при этом внимание самым незначительным деталям. Очень важно никуда не опаздывать. Вечер проведите в кругу семьи, атмосфера покоя и добра поможет восстановить гармонию в душе.

РЫБЫ

На первый план могут выйти проблемы финансового характера, решение которых будет даваться нелегко. В остальном день будет благоприятен. Он подходит для того, чтобы начать ремонт, сделать перестановку в доме. В личной жизни избегайте выяснения отношений.

Хорошего вам дня!

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