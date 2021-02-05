Настало время для перемен: ежедневный гороскоп на 5 февраля

Пятница, 5 февраля, — день сулит успехи как в деловой сфере, так и в личной жизни

ОВЕН

В делах не все будет идти гладко, но в ваших силах окажется изменить ситуацию к лучшему. Удачи сможете добиться благодаря трудолюбию, напористости и умению договариваться. В семейных отношениях старайтесь не предъявлять своим близким претензий.

ТЕЛЕЦ

Если вы будете реально смотреть на вещи и не зацикливаться на ничего не значащих мелочах, то сможете достичь неплохих результатов. Это не лучшее время для спонтанных покупок — они могут вас разочаровать или окажутся с браком. Вечер готовит нечто яркое и запоминающееся.

БЛИЗНЕЦЫ

Плодотворный день ожидается. Приложенные вами усилия принесут отличные результаты. Неожиданную помощь можете получить от тех, кому сами когда-то оказали услуги. Вероятно поступление хороших новостей, касающихся финансов или профессиональной деятельности.

РАК

Вам в этот день стоит запастись терпением. Предстоит, скорее всего, иметь дело с разными людьми, договориться с которыми окажется не так-то уж и просто. Постарайтесь сегодня не давать недоброжелателям поводов для сплетен и берегите свой кошелек.

ЛЕВ

День обещает сложиться удачно и сулит неплохие шансы тем, кто решился кое-что поменять в своей жизни. Удастся заинтересовать своими идеями и планами тех, кто в силах помочь вам в их реализации. Домашние дела могут показаться слишком утомительными, но откладывать их не стоит.

ДЕВА

Для вас в этот день весьма актуальной будет поговорка: «Семь раз отмерь, один отрежь». Перед тем, как что-либо предпринять, следует тщательно все обдумать. Старайтесь доверять своей интуиции, именно ее подсказки помогут вам не сбиться с выбранного пути.

ВЕСЫ

Предстоит довольно активный и насыщенный разнообразными событиями день. Вероятно, придется искать подход к людям, о которых вы мало что знаете. Не ленитесь лишний раз проверить полученную информацию, чтобы не попасть впросак.

СКОРПИОН

Начало дня подходит для решения важных вопросов. Представится возможность наладить отношения с нужными вам людьми. Дальние поездки сложатся неплохо, если вы их запланируете на послеобеденное время. Новое знакомство может иметь романтическое продолжение.

СТРЕЛЕЦ

Что бы ни происходило в этот день, не стоит забывать о своих интересах и приоритетах. Не поддавайтесь на какие-либо уговоры и провокации. Хладнокровие и здравый смысл помогут избежать неприятностей. В личных отношениях звезды советуют взять инициативу в свои руки.

КОЗЕРОГ

День хоть и будет довольно беспокойным, но вряд ли он принесет какие-либо проблемы. Занимайтесь текущими вопросами, за новые дела сейчас лучше не браться. Полезно будет побыть наедине с собой — это поможет восстановить душевное равновесие.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп обещает удачный и приятный во всех отношениях день. Сумеете без загвоздок решить все вопросы, особенно, касающиеся денег. Представится шанс получить то, к чему давно стремились. Не бойтесь что-либо менять в своей жизни — сейчас для этого подходящее время.

РЫБЫ

Будьте готовы действовать быстро и решительно — именно от этого сегодня будет зависеть успех в делах. Проявляйте больше инициативы, не ждите, что вам все принесут на блюдечке. Удачными окажутся покупки. Сумеете избежать финансовых проблем, если будете бережно относиться к деньгам.

Хорошего вам дня!



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