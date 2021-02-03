Скорпиона ждет улаживание конфликтов, а Овна – романтическая поездка: гороскоп на 4 февраля

Четверг, 4 февраля, — этот день может многих проверить на прочность. Сегодня важно не суетиться и не проявлять агрессию. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

В целом день обещает быть удачным. Почувствовав прилив сил, можете взяться за реализацию давно вынашиваемых планов. Этот период подходит также для поездок и встреч, особенно романтического характера.

ТЕЛЕЦ

Проявив напористость и организаторские способности, сумеете добиться отличных результатов, особенно в служебных делах. В общении с близкими могут возникнуть трудности, старайтесь идти на уступки ради сохранения мира в семье.

БЛИЗНЕЦЫ

Оптимизм и надежда на лучшее позволят работать с удвоенной силой. Вам удастся привлечь на свою сторону нужных людей, благодаря чему сумеете справиться с важным вопросом, который давно не дает вам покоя. Сейчас показана профилактика респираторных заболеваний.

РАК

Займитесь завершением текущих дел. Не спешите предпринимать какие-либо ответственные шаги, нынче вам лучше занять выжидательную позицию. Откажитесь в этот день от посещения светских мероприятий и многолюдных мест.

ЛЕВ

День хорош для наведения порядка не только в окружающем вас пространстве, но и в мыслях. Проанализировав последние события и сделав для себя соответствующие выводы, сумеете определиться с дальнейшим путем следования.

ДЕВА

Вам по плечу будет решение задач любой сложности. Сможете не только добиться отличных результатов, но даже завоевать авторитет у тех, чьим мнением вы дорожите. Некоторым Девам удастся приобрести те вещи, о которых они давно мечтали.

ВЕСЫ

Если вы стремитесь к стабильности и покою, то правильно делаете. В этот день для вас важно сохранять душевное равновесие и избегать спешки и суеты. Полезным будет общение с теми, кто сможет поделиться своими знаниями и опытом.

СКОРПИОН

Нынешний день подходит для решения бытовых проблем, урегулирования спорных вопросов или конфликтных ситуаций. Можно отправляться в поездки, наносить визиты в различные инстанции. Не торопитесь сегодня расставаться с деньгами.

СТРЕЛЕЦ

Не принимайте близко к сердцу происходящие в этот день события, вскоре вы поймете, что все это было не так уж и важно. Избегайте ссор и принятия спонтанных решений. Берегите здоровье, старайтесь не переохлаждаться.

КОЗЕРОГ

Ситуация, которая в последние дни складывалась не совсем удачно, начнет меняться в лучшую сторону. Вероятно получение важных новостей, которые помогут определиться с дальнейшими планами. Некоторых Козерогов сегодня может захлестнуть волна любви и страсти.

ВОДОЛЕЙ

День подходит для продвижения собственных интересов в различных инстанциях. Благодаря своему обаянию и коммуникабельности сумеете практически без проблем решить все животрепещущие вопросы. Поищите альтернативу тому, что вас не устраивает.

РЫБЫ

Много сил и внимания придется уделить решению служебных дел. Старайтесь проявлять ответственность и внимательность абсолютно во всем — допущенные ошибки могут иметь неприятные последствия. Это хорошее время для избавления от вредных привычек.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья и любовный гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов»



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