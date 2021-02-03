Сюрпризы и приятные встречи: любовный гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов»
Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2021 года.
Овен
В феврале звезды сулят одиноким Овнам романтические знакомства. Так что у представителей знака есть все шансы встретить предстоящий День всех влюбленных с человеком, который может стать их половинкой.
Телец
В этом месяце представители знака окажутся в центре внимания противоположного пола. И если тем Тельцам, чье сердце свободно, такая ситуация сулит положительные перемены в личной жизни, то семейным людям звезды советуют не испытывать отношения на прочность, провоцируя партнера к ревности.
Близнецы
В этот период в жизнь семейных Близнецов то и дело могут вмешиваться посторонние люди, стараясь «помочь» своими советами. Но представителям знака стоит помнить, что лучшим помощником в сфере отношений является только ваша интуиция.
Рак
В феврале Ракам стоит еще более бережно относиться к своим отношениям. Несмотря на то что февраль для многих — месяц романтики, представителям знака он может принести ссоры с их партнером. А потому старайтесь избегать колких замечаний и строгой критики в адрес любимого человека.
Лев
Звезды сулят Львам гармоничный период в плане отношений с любимым человеком. Представители знака не только смогут насладиться романтичной атмосферой праздника всех влюбленных, но также прийти вместе со своей половинкой к общему знаменателю в спорных вопросах.
Дева
В феврале Девы смогут убедиться, что любимый человек для них — еще и надежная опора в сложных ситуациях. Именно советы партнера помогут представителям знака избежать многих ошибок.
Весы
Весы могут слишком эмоционально реагировать на замечания и критику любимого человека. Звезды советуют вместо того, чтобы затевать ссору, прислушаться к словам партнера. Вероятнее всего, вы видите претензию там, где на самом деле есть полезный совет.
Скорпион
В этот период звезды советуют Скорпионам внимательнее присмотреться к своему окружению. Скорее всего, вы в упор не замечаете достойного человека, которому очень сильно нравитесь.
Стрелец
Февраль сулит одиноким Стрельцам кардинальные перемены в личной жизни. У вас есть все шансы встретить свою судьбу. Главное при этом — чаще выходить в свет и не отказываться от спонтанных свиданий.
Козерог
В нынешнем месяце любимый человек порадует Козерогов романтическим сюрпризом. Возможно, в подарок вы получите именно то, о чем давно мечтали. Не забудьте об ответном шаге с вашей стороны.
Водолей
Звезды советуют вместо того, чтобы страдать по поводу того, что ваши отношения далеки от идеала и упрекать в этом партнера, выбрать другой сценарий. Проявите инициативу и устройте своей половинке романтический сюрприз. Поверьте, ответного шага от любимого человека долго ждать не придется.
Рыбы
В середине февраля у семейных Рыб возможны небольшие разногласия с партнером. Звезды советуют вместо того, чтобы обострять конфликт, стать инициатором примирения. Даже если кажется, что в ссоре виноваты не вы. Помните, что счастливых отношений можно достичь только путем обоюдных стараний.
Общий гороскоп на февраль от Хаяла Алекперова читайте здесь.
Фото Pixabay11
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter