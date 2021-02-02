Льва ждут серьезные испытания, а Близнецов — финансовые трудности: на 3 февраля

Среда, 3 февраля, — от многих нынешний день потребует сдержанности и благоразумия. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

ОВЕН

Непростой день. Добиться нужных результатов окажется проблематично. Вероятно, некоторые дела придется перенести на более подходящий период. Друзья могут порадовать хорошими новостями или интересными предложениями.

ТЕЛЕЦ

В первой половине дня вероятны встречи с приятными людьми, также не исключено получение важной информации. Появится возможность наконец-то заняться тем, к чему долгое время не могли подступиться из-за каких-то преград.

БЛИЗНЕЦЫ

День подходит для решения многих вопросов. Можно посещать различные инстанции, заниматься оформлением документов, особенно касающихся получения наследства или купли-продажи недвижимости. Вероятны финансовые затруднения, но они будут носить временный характер.

РАК

В эмоциональном плане этот период окажется весьма сложным. Гоните прочь от себя мрачные мысли, старайтесь во что бы то ни стало настроиться на позитивный лад — только при таких условиях можете рассчитывать на удачу в делах.

ЛЕВ

Нынешний день может преподнести серьезные испытания. Старайтесь сдерживать свои эмоции и сохранять здравый рассудок — чем больше вы будете нервничать, тем труднее окажется справиться с возникшими трудностями. Прислушивайтесь к мнению близких, их советы окажутся очень кстати.

ДЕВА

Предстоит немало забот. Чтобы со всем управиться, следует определить для себя первоочередные задачи. Не отвлекайтесь на мелочи и пустые разговоры. Старайтесь рассчитывать только на собственные силы.

ВЕСЫ

Несмотря на большую загруженность, придется, скорее всего, оказывать помощь кому-то из знакомых. Если почувствуете, что вашей добротой начинают злоупотреблять, не стесняйтесь в таком случае ответить отказом.

СКОРПИОН

Доверьтесь в этот день своей интуиции. Она подскажет вам, как лучше действовать, чтобы быстрее достичь намеченных целей. Воздержитесь сегодня от резких высказываний, чтобы впоследствии не пришлось об этом жалеть.

СТРЕЛЕЦ

Нынешний день обещает быть богатым на события, причем не все из них могут оказаться приятными. Постарайтесь сейчас просчитывать свои действия хотя бы на шаг вперед, это поможет избежать многих проблем.

КОЗЕРОГ

Можно браться за новые дела, а также попытаться расширить круг общения, поискать новые источники дохода. Не отказывайте себе в маленьких слабостях, они положительно повлияют на ваше настроение и даже самочувствие. Старайтесь тщательно контролировать свои расходы.

ВОДОЛЕЙ

Непростой день, но кое-что интересное и полезное он для вас припас. Если хотите достичь успеха, будьте готовы к тому, что придется приспосабливаться к обстоятельствам, проявлять гибкость и идти в некоторых вопросах на уступки.

РЫБЫ

Не стоит в этот день приступать к чему-то масштабному и грандиозному. Так как ваш энергетический потенциал сейчас несколько снижен, то лучше заняться тем, что вам будет больше по душе и не потребует особых затрат сил. Уделите пристальное внимание проблемам детей.

Хорошего вам дня!

Фото: pixabay



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