Рыб ждут проблемы на работе, а Весы — романтическое увлечение: гороскоп на 2 февраля

Вторник, 2 февраля, — в этот день успеха смогут добиться те, кто будет действовать последовательно и не спеша. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз на неделю читайте здесь.

ОВЕН

Сегодня ваше мнение и желания могут слишком часто меняться, из-за чего вероятны небольшие проблемы, в том числе и с общением. Прежде чем приступить к чему-либо, следует хорошо все обдумать. Следите за своим настроением, старайтесь не раздражаться из-за мелочей.

ТЕЛЕЦ

Назрела необходимость перемен. И как бы вы им не сопротивлялись, все-таки сегодня придется впустить их в свою жизнь, иначе в будущем вынуждены будете довольствоваться малым. Наведите порядок в делах и документах. Позаботьтесь о своем здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит многое успеть. Сегодня не следует откладывать часть дел на потом, так что придется трудиться с удвоенной силой. Зато результатом проделанной работы останетесь довольны. Творческий подход поможет быстрее добиться успеха.

РАК

День благоприятен для проведения деловых встреч, обсуждения финансовых и бытовых вопросов. Старайтесь во всем проявлять внимательность -- даже незначительная ошибка грозит неприятными последствиями. Новое знакомство со временем может перерасти в серьезный роман.

ЛЕВ

Для достижения новых целей сейчас вы готовы пойти на многое. Однако не стоит забывать о данных ранее обещаниях. Не исключено получение предложения о смене места работы, вероятно также поступление хороших новостей, касающихся финансов.

ДЕВА

Избегайте спешки. Сейчас очень важно, чтобы каждое ваше действие было тщательно продумано. Нельзя рисковать и нарушать общепринятые правила. Старайтесь не браться за несколько дел сразу, сосредоточьтесь на самом главном, если хотите получить положительный результат.

ВЕСЫ

День хоть и обещает быть напряженным, но вам таки удастся найти выход из любых ситуаций. Позитивный настрой поможет справиться даже с самыми сложными задачами. Вероятно, однако существует опасность того, что чувства не будут взаимными.

СКОРПИОН

Этот период хорош для различных начинаний. Творческих личностей могут посетить ценные идеи. Семейные вопросы потребуют особого внимания, справиться с возникшими проблемами окажется не так уж и просто. Сохраняйте спокойствие, не принимайте скоропалительных решений.

СТРЕЛЕЦ

Вероятно, сегодня у вас получится приступить к воплощению в жизнь давно вынашиваемых идей или планов. Удастся произвести хорошее впечатление на окружающих, вдохновить их на совместные проекты. Не спешите расставаться с деньгами, тщательно следите за своими расходами.

КОЗЕРОГ

Не стоит сегодня ждать от судьбы слишком многого, придется активно побороться за свое место под солнцем. Не тратьте время на пустые разговоры и бессмысленные споры. После обеда велика вероятность узнать что-то полезное и важное для вас.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня важно сохранять хорошие отношения с окружающими и добросовестно выполнять свои непосредственные обязанности. Старайтесь не нарушать достигнутых ранее договоренностей. Будьте готовы к тому, что в спешном порядке придется исправлять допущенные кем-то ошибки.

РЫБЫ

В служебных делах вероятны небольшие трудности, справиться с которыми вам не составит особого труда. Избегайте напрасных расходов, не покупайте ненужные вещи. Воздержитесь в этот день от тяжелых физических нагрузок, старайтесь выделить больше времени на отдых.

Хорошего вам дня!

Фото: pixabay.com/

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