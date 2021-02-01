Неделя пройдет под девизом «Доверяй, но проверяй»: гороскоп на 1-7 февраля

ОВЕН. Фортуна сейчас на вашей стороне, так что можете смело приступать к осуществлению задуманного. Это благоприятный период для поиска дополнительного источника заработка. Избегайте спешки при принятии важных решений.

ТЕЛЕЦ. Будьте внимательны при оформлении и подписании документов, проявите особую осторожность в денежных делах. Девиз этой недели: «Доверяй, но проверяй». Не отказывайте тем, кто будет нуждаться в вашей помощи.

БЛИЗНЕЦЫ. Представятся неплохие шансы отлично заработать. Удачными окажутся операции с недвижимостью. Это благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредных привычек и лишних килограммов.

РАК. На службе предстоит много работы, да и домашние дела потребуют немало времени и сил. Могут поступить весьма выгодные предложения, постарайтесь не упустить возможность улучшить свое материальное положение.

ЛЕВ. В профессиональной сфере представятся неплохие шансы для роста и развития. Ваши идеи и предложения найдут одобрение у коллег и начальства. Опасайтесь на этой неделе мошенников, никому не сообщайте свои личные данные.

ДЕВА. Предстоит довольно напряженный период, когда придется думать не только о себе, но и заботиться о нуждах других. Берегите свой кошелек, не тратьте понапрасну деньги.

ВЕСЫ. Придется, скорее всего, вернуться к каким-то старым делам. Вероятно, предстоит выдержать некую проверку или пройти экзамен на прочность. На выходные постарайтесь ничего не планировать, посвятите их полноценному отдыху.

СКОРПИОН. Этот период будет насыщен разнообразными событиями. Бытовые проблемы потребуют незамедлительного решения. Не исключено напряжение в общении с окружающими. Постарайтесь сохранять душевное равновесие, берегите то, что имеете.

СТРЕЛЕЦ. Сконцентрируйтесь на главных задачах. Старайтесь реально оценивать свои силы, не перегружайте себя лишними хлопотами. Порадует улучшение финансового положения, так что можете позволить себе поход по магазинам.

КОЗЕРОГ. Не стоит торопить события, сейчас от ваших действий будет зависеть многое. Следует тщательно обдумывать каждый свой шаг. Предстоят важные встречи и переговоры, на которых, скорее всего, придется продемонстрировать ваши дипломатические способности.

ВОДОЛЕЙ. На финансовом поприще может сложиться непростая ситуация, сейчас следует максимально ограничить свои расходы. На службе удачной будет работа в команде, старайтесь прислушиваться к мнению коллег.

РЫБЫ. Удастся воплотить в жизнь некоторые свои замыслы. В этом вам помогут близкие или друзья. На этой неделе следует отказаться от любых предложений авантюрного характера, иначе рискуете многое потерять. Старайтесь больше времени проводить с семьей.

Фото pixabay.com

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