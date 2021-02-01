Прислушивайтесь к подсказкам своего внутреннего голоса — гороскоп на 1 февраля

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Займитесь текущими вопросами. Не стоит браться за те дела, о которых не имеете полного представления — сейчас что-то может пойти не по плану, а люди, на которых рассчитывали, вряд ли оправдают ваши надежды. Вечер порадует приятными событиями в семье.

ТЕЛЕЦ

Благодаря напористости и активным действиям сумеете без проблем достигнуть намеченных целей. В решении важных вопросов или в реализации новых проектов удастся заручиться поддержкой влиятельных лиц. В этот день не исключено начало романтических отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Текущие дела могут отнять больше сил и времени, чем обычно. Не отказывайтесь от предложенной помощи. Избегайте участия в рискованных предприятиях — они могут привести к серьезным убыткам. Влюбленным Близнецам этот день обещает массу приятных моментов.

РАК

В первой половине дня лучше заняться наведением порядка в документации и завершением начатых ранее дел. Вероятны встречи с теми, с кем давно уже не общались. Хорошо будут складываться поездки. На службе не исключена возможность подняться вверх по карьерной лестнице.

ЛЕВ

Поладить с окружающими сегодня окажется труднее, чем обычно. Если будете сохранять спокойствие и уважительно относиться к чужому мнению, сумеете избежать многих проблем. Уделяйте должное внимание мелочам и проявите осторожность с деньгами.

ДЕВА

Плодотворный период, хотя многое будет даваться не так уж и легко. Придется приложить немало усилий для достижения намеченного. Обстоятельства могут складываться не так, как вы ожидали, из-за чего придется внести коррективы в свои планы.

ВЕСЫ

День подходит для реализации намеченных планов, продолжения начатой ранее работы. Удастся справиться с тем, что долгое время не могли сдвинуть с мертвой точки. Происходящее позволит по-иному взглянуть на жизнь и кое-что изменить к лучшему.

СКОРПИОН

Совсем непросто будет сосредоточиться на делах, которые не вызывают у вас особого интереса. Придется все же взять себя в руки и довести начатое до логического конца. Проявляйте разумную экономию, будьте сдержанны в своих желаниях.

СТРЕЛЕЦ

Если хотите добиться хороших результатов, то рассчитывать на чью-либо помощь в этот день не стоит. В решении серьезных вопросов прислушивайтесь к своей интуиции. Могут порадовать денежные поступления, не исключены приятные сюрпризы на личном фронте.

КОЗЕРОГ

События нынешнего дня могут внести коррективы в ваши планы. Предстоит решить немало вопросов. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и не отвлекаться на мелочи. Дети порадуют своими успехами. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Это подходящее время для урегулирования каких-то разногласий или споров, восстановления утраченных связей. Представится шанс заключить выгодную сделку. Новое знакомство может положить начало серьезным романтическим отношениям.

РЫБЫ

День сулит отличные перспективы. Не исключено получение интересного делового предложения, которое обещает существенно улучшить ваше материальное положение. Удастся завести полезные знакомства, заручиться поддержкой влиятельных лиц.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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