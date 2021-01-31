Звезды рекомендуют не сопротивляться новшествам, но избегать суеты: гороскоп на 31 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 31 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Ваш энергетический потенциал сейчас несколько снижен, поэтому следует избегать переутомления и эмоционального перенапряжения. Проведите нынешний день в тихой спокойной обстановке, придерживайтесь правильного режима питания и сна.

ТЕЛЕЦ

Вероятно, сегодня в вашу жизнь может ворваться ветер перемен. Не стоит сопротивляться новшествам, ведь все, что ни делается — к лучшему. Посетившие вас идеи помогут в решении давно волнующего вопроса. Избегайте тяжелой пищи, старайтесь больше налегать на овощи.

БЛИЗНЕЦЫ

Любая мелочь может сегодня вывести вас из состояния равновесия. Старайтесь все же не допускать приступов раздражения, тем более не стоит срываться из-за этого на своих близких. Постарайтесь во всем находить позитив, занимайтесь тем, что приносит удовольствие.

РАК

Не исключено, что у вас сегодня может затормозиться какое-то дело. Не пытайтесь идти напролом, поищите обходные пути. Сейчас огромную пользу вашему организму могут принести активный отдых или долгие пешие прогулки на свежем воздухе.

ЛЕВ

Это не самое благоприятное время для решения серьезных проблем, но все же стоит попытаться, если назрела такая необходимость. Промежуточный результат вас не разочарует. Не отказывайтесь от полученных деловых предложений — они могут принести неплохой доход.

ДЕВА

Избегайте в этот день спешки и суеты. Если надумали заняться чем-то новым или важным, то хорошенько все обдумайте, прежде чем приступите к активным действиям — сейчас велик риск наткнуться на подводные камни. Будьте внимательны на дорогах.

ВЕСЫ

Неплохой день ожидается. Он подходит для встреч, ведения домашних дел, а также для проведения увеселительных мероприятий. Много радости принесет общение с близкими. Воздержитесь сегодня от каких-либо экспериментов, особенно с внешностью.

СКОРПИОН

Хорошее время для творчества, обустройства быта или обновления интерьера. Удачным будет решение финансовых вопросов. Звезды говорят о том, что сегодня могут произойти какие-то приятные перемены, которые кардинально изменят ваш привычный уклад жизни.

СТРЕЛЕЦ

От того, как сложится этот день, может зависеть развитие событий в ближайшее время. Есть опасность того, что вы можете повстречать непорядочных людей, которые захотят воспользоваться вашей доверчивостью. Проявляйте бдительность, не давайте и не берите деньги в долг.

КОЗЕРОГ

Посвятите нынешний день приятному и неспешному времяпрепровождению. Можно отправляться в музеи или театры, встречаться с друзьями. Этот период подходит для избавления от старых ненужных вещей, вредных привычек, изживших себя отношений.

ВОДОЛЕЙ

Ваш жизненный тонус сейчас может находиться на низком уровне, что, конечно же, сразу отразится на самочувствии. По возможности, устройте себе полноценный отдых. Не потакайте своим слабостям и откажитесь от употребления спиртного.

РЫБЫ

День обещает быть спокойным и приятным. Сумеете решить важные семейные вопросы. Можно отправляться по магазинам — покупки окажутся на редкость удачными. Перед приемом нового лекарственного препарата следует тщательно изучить все его побочные действия.

Хорошего вам дня!

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