Овен может получить выгоду, а Рак – травму: гороскоп на 30 января

Суббота, 30 января, — в этот день звезды не советуют принимать важные и судьбоносные решения. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

ОВЕН

Сегодня будет достаточно высок творческий потенциал. Многие смогут найти новое занимательное занятие, а некоторым Овнам удастся получить неплохую выгоду. День благоприятен для установления гармоничных отношений в семье.

ТЕЛЕЦ

Осуществление намеченного желательно перенести на более благоприятный период. Сейчас лучше заняться текущими делами. Не спешите отказываться от полученных в этот день предложений, особенно, если они поступят от давних знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ

Посетившие вас в этот день идеи имеют все шансы на жизнь. Звезды советуют не откладывать их реализацию в долгий ящик. Полученная информация поможет по-иному взглянуть на некоторые вещи и определиться с дальнейшим движением вперед.

РАК

По возможности, посвятите это время себе. Сейчас стоит особое внимание уделить своему здоровью, позаботиться о правильном питании. Избегайте разногласий с близкими, берегитесь травм.

ЛЕВ

Решение бытовых вопросов может отнять много сил, но результатом своих трудов вы будете довольны. Можно отправляться за крупными покупками для дома. Это благоприятное время для амурных дел и укрепления семейных отношений. Вечером хорошо бы устроить ужин при свечах.

ДЕВА

Неплохой день ожидается. Он предоставит возможность отдохнуть и восстановить силы. Постарайтесь сейчас не давать никаких обещаний — по независящим от вас причинам вряд ли удастся сдержать свое слово. Вечером не исключен визит нежданных гостей.

ВЕСЫ

Ваши действия должны быть последовательны и продуманы, иначе рискуете застрять на полпути к намеченной цели. Не исключено, что придется заниматься решением вопроса, связанного с кем-то из близких. Нынче нежелательно отправляться в дальние поездки.

СКОРПИОН

Постарайтесь объективно оценить свои возможности в серьезном деле, в противном случае вас может постигнуть фиаско. Вероятна какая-то напряженность в личных отношениях. Поговорите с близким человеком по душам, чтобы выяснить причину такой ситуации.

СТРЕЛЕЦ

Вероятно, напомнят о себе дальние родственники. Поступившая от них информация может внести коррективы в намеченные планы. Выполняя ремонтные или строительные работы, не забывайте о технике безопасности — этот день весьма травмоопасный.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь внести в свою жизнь что-то новое — вы тут же увидите, как она заиграет яркими красками. Есть шанс повстречать на своем пути того, кто поможет вам дельным советом и поддержит в нужный момент. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Творческие личности смогут найти достойное применение своим способностям и талантам. Если вы в этот день отправляетесь в поездку или путешествие, проявите особую осторожность и внимательность. Берегите ценные вещи и постарайтесь никуда не опаздывать.

РЫБЫ

Лучше отложить в сторону сложные и утомительные дела, а сосредоточиться на чем-то интересном и приятном. В денежных вопросах не помешает сдержанность. Удачные совпадения могут открыть перед вами новые возможности как в профессиональной, так и в личной сфере.

Хорошего вам дня!



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