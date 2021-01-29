Контролируйте свои эмоции и соблюдайте умеренность во всем — гороскоп на 29 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

ОВЕН

Важные дела лучше запланировать на первую половину дня. Можно заниматься решением бытовых вопросов, наносить визиты в различные инстанции. Также это неплохое время для поездок. Деньги тратьте осмотрительно — сейчас велик риск неудачных покупок и расходов.

ТЕЛЕЦ

Сегодня беритесь лишь за те дела, которые даются вам лучше всего. Избегайте спешки и суеты. Держитесь подальше от тех, кто любит плести интриги и собирать сплетни. Вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся весьма кстати.

БЛИЗНЕЦЫ

Сумеете решить все стоящие перед вами задачи, хотя сделать это будет не так уж и легко. День подходит для проведения встреч и переговоров, урегулирования финансовых вопросов. Некоторым представителям знака представится шанс подняться вверх по карьерной лестнице.

РАК

Удастся легко найти общий язык с окружающими, что поможет в решении вопросов личного характера. На службе старайтесь не высказываться в категоричной форме по поводу методов работы и не перечьте начальству — сейчас это грозит серьезными неприятностями.

ЛЕВ

Важно с самого утра настроиться на позитивный лад, тогда все у вас заладится. Сумеете многое сделать, правда, если не станете тратить время на пустые разговоры. Избегайте ссор и разногласий в семье, не скрывайте от близких свои намерения и планы.

ДЕВА

Ожидается спокойный и гармоничный день, который хорошо подходит для общения. Он поможет достичь взаимопонимания с теми, с кем у вас были разногласия. Вероятно получение приятных новостей от близких, удачными окажутся незапланированные покупки.

ВЕСЫ

Постарайтесь решать задачи по мере их поступления, не хватайтесь за несколько дел сразу. Происходящие события не принимайте близко к сердцу и не торопитесь с выводами. За крупными покупками сегодня желательно отправляться в первой половине дня.

СКОРПИОН

С точки зрения общения день может оказаться очень сложным. Из-за каких-то придирок и претензий вам нелегко будет поладить с окружающими. Старайтесь контролировать свои эмоции, воздержитесь от принятия спонтанных решений, о которых впоследствии можете пожалеть.

СТРЕЛЕЦ

В целом предстоит неплохой день. Удастся справиться со многими задачами, решить бытовые вопросы. Можно заняться поиском нужной вам информации, освоением чего-то нового. Старайтесь проявлять больше инициативы в любовных отношениях.

КОЗЕРОГ

За новые дела в этот день не стоит браться, также следует отказаться от дальних поездок. Старайтесь экономить свою жизненную энергию, избегайте тяжелых физических нагрузок. Завязавшиеся сегодня романтические отношения обещают быть удачными и гармоничными.

ВОДОЛЕЙ

Звезды обещают хорошее начало дня — в этот период вы сумеете сделать гораздо больше, чем ожидали. Удастся, вероятнее всего, завязать полезные знакомства. Не исключены денежные поступления. День подходит для обустройства быта, приобретения нужных предметов обихода.

РЫБЫ

Многие вопросы потребуют серьезного подхода. Не спешите с принятием важных решений, особенно касающихся работы. Для вас будет весьма полезным взглянуть со стороны на сложившуюся ситуацию, чтобы определиться со своим будущим.

Хорошего вам дня!

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Фото pixabay.com

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