Стрельцу лучше «залечь на дно», а Козерогу – воздержаться от спиртного: гороскоп на 27 января

Среда, 27 января, — в этот день стоит контролировать свои желания и эмоции. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака. Прогноз астролога на эту неделю читайте здесь.

ОВЕН

День обещает быть благоприятным с точки зрения финансов. Некоторым Овнам удастся найти решения, которые позволят им улучшить материальное положение. Оздоровительные процедуры сегодня окажутся особенно эффективными.

ТЕЛЕЦ

Это подходящее время для того, чтобы повысить свой авторитет, громко заявив о себе и продемонстрировав свои лучшие качества. Нынешний день также хорош для решения домашних дел, урегулирования каких-либо спорных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ

Успешными окажутся встречи и переговоры. Сумеете отлично справиться с делами, требующими внимания, усидчивости и терпения. Можно принимать важные решения, касающиеся профессиональных вопросов. В личных отношениях вероятны перемены к лучшему.

РАК

Сейчас важно правильно оценивать свои силы. Сегодня не стоит браться за дела, которые кажутся малоперспективными, но потребуют огромных трудозатрат. Старайтесь не идти на поводу у сиюминутных желаний, иначе рискуете из-за сомнительного удовольствия потерять то, что очень дорого вам.

ЛЕВ

Настройтесь на деловой и позитивный лад — это позволит быстро и без лишних усилий добиться успеха в поставленных перед вами задачами. Велика вероятность поступления заманчивого предложения, которое не стоит сбрасывать со счетов.

ДЕВА

Это благоприятный период для решения финансовых вопросов. В профессиональной сфере могут возникнуть некоторые трудности. Будьте готовы к тому, что придется на ходу менять свои планы и переключаться с одного дела на другое.

ВЕСЫ

Хорошее время для осуществления задуманного — сейчас на вашем пути не должно возникнуть серьезных препятствий. Удастся укрепить свои позиции на служебном поприще. В денежных вопросах стоит проявить осторожность.

СКОРПИОН

День хорош для обсуждения финансовых или имущественных вопросов. При принятии важных решений доверьтесь своей интуиции -- она не подведет. Вечер порадует общением с близкими. Вы в полной мере получите то, в чем нуждались в последнее время: заботу, внимание и поддержку.

СТРЕЛЕЦ

В этот день звезды советуют Стрельцам поубавить свой пыл и по возможности «залечь на дно». Сейчас не лучший период для того, чтобы приступать к серьезным проектам. Также не следует принимать поспешных решений, особенно касающихся личных отношений.

КОЗЕРОГ

Будет довольно сложно найти общий язык с окружающими, могут на ровном месте возникать какие-то споры и конфликты. В любых ситуациях старайтесь сохранять спокойствие, не поддавайтесь на провокации. Откажитесь сегодня от спиртного и держитесь подальше от огня.

ВОДОЛЕЙ

Это не самый простой день, но любые возникшие проблемы вы сумеете решить. Не стоит огорчаться, если что-то не будет получаться с первого раза. Упорство и настойчивость помогут добиться хороших результатов.

РЫБЫ

Вы правильно делаете, если не ищите сегодня легких путей для достижения задуманного. Звезды будут покровительствовать тем, кто готов к нестандартным решениям и не боится риска и экспериментов. Поддержка и советы близкого человека помогут почувствовать себя более уверенно.

Хорошего вам дня!

179

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter