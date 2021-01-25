Тельца ждет интересное предложение, а Деву — необычный сюрприз: гороскоп на 26 января

Вторник, 26 января, — в этот день звезды предоставят неплохие шансы. Они дадут возможность изменить ситуацию в лучшую сторону, исправить допущенные ранее ошибки. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз на неделю читайте здесь.

ОВЕН

Благодаря оптимизму и уверенности в собственных силах сумеете достигнуть хороших результатов в намеченном деле. На служебном поприще звезды предоставят шанс подняться вверх по карьерной лестнице. Вкладывая деньги в перспективные проекты, можете рассчитывать на скорую прибыль.

ТЕЛЕЦ

Не исключено получение интересного предложения, благодаря которому в ближайшее время могут произойти кардинальные перемены в вашей жизни. В сфере финансов все будет складываться наилучшим образом — доходы могут заметно возрасти.

БЛИЗНЕЦЫ

День обещает быть спокойным и неторопливым. Жизненный потенциал сейчас несколько снижен, поэтому за важные дела, требующие полной отдачи, в этот период лучше не браться. В личных отношениях старайтесь не давать повода для ревности.

РАК

Сегодня можно приступать к решению давних наболевших вопросов — гороскоп обещает, что удастся быстро и без всяких проволочек достигнуть хороших результатов. Не стоит только рассчитывать на обещания со стороны, лучше надеяться на собственные силы.

ЛЕВ

Звезды сулят успехи в личных и служебных делах. Представится шанс заручиться поддержкой влиятельных лиц. Старайтесь не переутомляться. Сейчас благотворное влияние на ваш организм могут оказать водные процедуры или расслабляющий массаж.

ДЕВА

В неоднозначных ситуациях, которые могут возникнуть сегодня, старайтесь спокойно отстаивать свою точку зрения и не поддавайтесь на провокации. Также стоит держаться подальше от тех, кто предлагает легкий и быстрый заработок. Вечер может порадовать необычным сюрпризом.

ВЕСЫ

Ожидается замечательный и плодотворный день, когда сможете продемонстрировать свои таланты и способности, а также без каких-либо усилий сумеете найти единомышленников или союзников. Гармонично будут складываться личные отношения. Порадуют новости издалека.

СКОРПИОН

Идеи, которые на первый взгляд покажутся отличными, могут не оправдать ваших ожиданий. Поэтому, прежде чем предпринимать какие-то важные шаги, стоит посоветоваться с теми людьми, кому вы привыкли доверять и кто имеет большой опыт в нужной вам сфере.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит немало дел. Чем раньше вы сегодня приметесь за выполнение поставленных перед вами задач, тем быстрее сумеете достичь конечного результата. На службе старайтесь не допускать выяснения отношений с коллегами, иначе это может привести к затяжному конфликту.

КОЗЕРОГ

Способность держать эмоции под контролем поможет сегодня избежать многих проблем. Будьте готовы к тому, что придется на ходу осваивать что-то совершенно новое для вас. Этот опыт окажется очень ценным.

ВОДОЛЕЙ

Любые дела потребуют сегодня от вас максимальной сосредоточенности и серьезного подхода. Легкомыслие может привести к грубейшим ошибкам, исправить которые будет непросто. Не исключены серьезные расходы из-за возникших бытовых проблем.

РЫБЫ

Постарайтесь как можно быстрее расправиться с текущими задачами, ничего не следует откладывать на потом. Представится возможность решить какие-то финансовые вопросы, удачными окажутся покупки. От дальних поездок в этот день лучше воздержаться.

Хорошего вам дня!

Иллюстративное фото: pixabay.com

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