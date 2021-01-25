Звезды советуют больше внимания уделить личным отношениям: гороскоп на 25 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

То, что на первый взгляд может показаться простым и понятным, на самом деле таковым являться не будет. Поэтому следует проявить внимательность и осторожность в выполнении важных задач и не спешить с принятием решений. Вечером вероятно получение хороших новостей.

ТЕЛЕЦ

День обещает пройти легко и удачно. На достижение поставленных целей не потребуется слишком много сил и времени. Порадуют денежные поступления. Не исключено знакомство, которое может получить романтическое продолжение.

БЛИЗНЕЦЫ

Настроившись с утра на рабочий лад, сумеете решить немало вопросов как служебных, так и личного характера. Очень вероятно, что в этот день могут напомнить о себе те, с кем вы давно уже не общались. Вечер проведите в тихой семейной обстановке.

РАК

Можно планировать на этот день сложные дела, сейчас не должно возникнуть никаких проблем с их решением. К поступившим сегодня предложениям стоит отнестись со всей серьезностью. Прежде чем сказать «да», следует тщательно все проверить.

ЛЕВ

Начало дня будет отличным временем для решения многих задач. На службе сумеете довольно быстро справиться с делами, которые другим казались трудновыполнимыми. Удастся найти тех, кто охотно поделится с вами своим ценным опытом и знаниями.

ДЕВА

Не стоит в этот день питать пустых надежд, следует здраво оценивать сложившуюся ситуацию и действовать согласно обстановке. Только в таком случае сумеете достигнуть отличных результатов в намеченном деле.

ВЕСЫ

Действовать в этот день лучше самостоятельно, так вы сумеете добиться большего. В профессиональной сфере могут произойти какие-то перемены, не исключены новые знакомства. Это хорошее время для покупок — можно спокойно пройтись по магазинам, не опасаясь бездумных трат.

СКОРПИОН

Хорошее время для совершения сделок, подписания долгосрочных контрактов. Также день отлично подходит для учебы, расширения своего кругозора и дружеских встреч. Гармонично будут складываться личные отношения, порадуют своими успехами дети.

СТРЕЛЕЦ

Ставя перед собой высокие и благородные цели, не следует забывать и о делах насущных. Проявите осторожность с деньгами — сейчас вероятны финансовые потери, могут оказаться неудачными покупки. Если хотите мира и покоя в семье, старайтесь идти на уступки близким.

КОЗЕРОГ

Дел предстоит немало. Следует определить для себя первоочередность задач, прежде чем приступать к активным действиям. Не игнорируйте советы более опытных людей. В личных отношениях звезды сулят приятные события, одинокие Козероги сегодня могут повстречать свою судьбу.

ВОДОЛЕЙ

Предстоит довольно суматошный день. Не исключено, что придется решать несколько вопросов одновременно. В служебных делах стоит проявить особое внимание — сейчас велик риск допущения серьезных ошибок. Берегитесь травм, почаще смотрите себе под ноги.

РЫБЫ

События нынешнего дня будут развиваться гораздо быстрее, чем вы того ожидали. Чтобы все успеть, придется действовать очень активно, не тратя время на малозначимые вещи. Старайтесь полагаться только на себя, откажитесь от какой-либо помощи.

Хорошего вам дня!

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