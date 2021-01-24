Оцените свои возможности правильно: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Овнам предстоит немало рутинной работы, а день Близнецов обещает быть очень насыщенным и сулит много интересного

ОВЕН

Предстоит немало рутинной работы, которая может занять большую часть времени. Не исключено, что придется вернуться к решению каких-то давних проблем. Сегодня следует поберечь свой кошелек, сейчас не время тратить деньги на те вещи, без которых вполне можно обойтись.

ТЕЛЕЦ

Нынешний день подходит для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни, избавляться от всего, что вас не устраивает. Это хороший период для занятий творчеством, изучения иностранных языков. На амурном фронте вероятно новое увлечение.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день обещает быть очень насыщенным и сулит много интересного. Сейчас вы полны сил и энергии. Нет сомнений в том, что вам удастся достичь намеченных целей. Не исключено, что могут произойти события, ради которых придется изменить планы.

РАК

Проявите осторожность в денежных делах и не спешите с принятием важных решений. Перед вашим обаянием мало кто сегодня сможет устоять, так что будьте готовы к тому, что представители противоположного пола будут оказывать вам знаки повышенного внимания.

ЛЕВ

Пребывая в иллюзорном мире, рискуете наделать немало ошибок. Звезды советуют как можно быстрее вернуться к реальности и критически взглянуть на некоторые вещи. Постарайтесь сегодня не нагружать себя тяжелой работой, берегите сердце.

ДЕВА

Не исключена вероятность того, что представится возможность воплотить в жизнь давно вынашиваемую идею. Однако воздержитесь от риска и каких-либо экспериментов. В личных отношениях звезды сулят приятные перемены.

ВЕСЫ

День может сложиться не совсем так, как вы планировали, но он обещает хорошие результаты и позитивные перемены. Нынешний период благоприятен с финансовой точки зрения. Очень вероятно, что удастся найти новый источник доходов.

СКОРПИОН

Стоит сосредоточить внимание на решении семейных вопросов, старайтесь во всем поддерживать своих близких. Берегите нервы, сейчас даже малейший стресс может негативно сказаться на вашем здоровье.

СТРЕЛЕЦ

За важные дела лучше браться в первой половине дня — это окажется самым продуктивным временем. Удастся сделать много чего полезного не только для себя, но и для других. Представится шанс наладить отношения с теми, с кем находились в ссоре.

КОЗЕРОГ

День обещает быть спокойным. Он предоставит возможность быстро справиться с теми делами, до которых раньше не доходили руки. Финансовое положение достаточно благоприятное, так что можно смело отправляться на шопинг.

ВОДОЛЕЙ

Можно приступать к реализации намеченных планов. Интуиция подскажет правильный путь и поможет обойти преграды. Сегодня не исключено получение важной информации, благодаря которой удастся решить давно волнующий вас вопрос.

РЫБЫ

Не самое простое время. Но благодаря настойчивости и уверенности в собственных силах сумеете многое решить и справиться с возникшими проблемами. С близкими старайтесь быть предельно откровенными, это поможет избежать многих разногласий и недопонимания.

Хорошего вам дня!

Фото mixnews.lv/

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