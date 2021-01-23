Избегайте спешки и не форсируйте события — гороскоп на 23 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

ОВЕН

День, когда следует поберечь свои силы и распланировать его так, чтобы было больше времени для отдыха. Постарайтесь максимально ограничить свои контакты и воздержитесь от каких-либо начинаний. Вероятны денежные поступления, могут порадовать новости издалека.

ТЕЛЕЦ

Хорошее время для построения планов, однако обсуждать их с кем-либо пока не стоит. Сегодня важно правильно рассчитать свои возможности и не взваливать на себя чужие обязательства. Вечерние часы желательно провести в тихой спокойной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало дня отлично подходит для различных встреч и переговоров. Людям творческим можно заняться поисками единомышленников для своего проекта. Не исключено начало романтических отношений с человеком, с которым вас связывало давнее знакомство.

РАК

Предстоит весьма насыщенный и довольно утомительный день. Не исключено, что придется поменять свои планы из-за решения неотложного вопроса. Также стоит быть готовым к тому, что придется оказывать помощь кому-то из вашего окружения. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ЛЕВ

Многое будет даваться легко, хотя для достижения самой главной цели придется все же приложить некоторые усилия. Удачными окажутся поездки, они принесут огромный заряд позитива. Приобретенные в этот день вещи прослужат вам долго.

ДЕВА

Сложный день ожидается, хотя его нельзя будет назвать плохим. Если хотите избежать досадных ошибок и недоразумений, старайтесь выбрать правильную тактику поведения и не бежать впереди паровоза. Могут напомнить о себе старые знакомые, общение с которыми вас очень порадует.

ВЕСЫ

Для достижения успеха в этот день придется проявить упорство и настойчивость. Звезды советуют уйти сегодня в тень, чтобы ничто не отвлекало вас от выполнения главных задач. Доверительные беседы с близкими людьми помогут восстановить душевное равновесие.

СКОРПИОН

Могут напомнить о себе давние проблемы и, скорее всего, придется вернутся к вопросу, который вы считали уже решенным. Не исключено, что в чем-то придется пойти на уступки, чтобы избежать более серьезных потерь. Главное — не терять самообладания и верить в успех.

СТРЕЛЕЦ

Нынешний день подходит для начала каких-то общих семейных проектов, неплохо будут идти финансовые дела. Звезды предоставят возможность хорошо отдохнуть и приятно провести время. Поездки развлекательного характера подарят массу незабываемых впечатлений.

КОЗЕРОГ

Этот день готовит немало сюрпризов, и не факт, что все они окажутся приятными. Старайтесь спокойно реагировать на все происходящее, не спешите с выводами. При принятии важных решений следует руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас не лучшее время для реализации своих идей. Однако это вовсе не означает, что нужно отказываться от подготовительных работ. Вероятны непредвиденные расходы. Могут дать о себе знать давние знакомые. Звезды говорят, что следует быть готовым к приему нежданных гостей.

РЫБЫ

Не стоит форсировать события. Следует набраться терпения и потихоньку двигаться к намеченной цели. Помните: тише едешь — дальше будешь. Позаботьтесь о своем безупречном имидже, так как сегодня вас, скорее всего, будут встречать по одежке.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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