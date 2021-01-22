У Стрельцов день будет удачным, а Весам стоит потрудиться, чтоб достичь результата: гороскоп на 22 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Хоть день и обещает быть непростым, но во многом удастся добиться хороших результатов. Действуйте решительно, не откладывайте на потом важные дела. Кое-кто из давних знакомых может сделать интересное предложение, от которого не захочется отказываться.

ТЕЛЕЦ

На службе вряд ли сумеете достичь больших успехов, но результатом проделанной работы все же останетесь довольны. Посетившие вас идеи следует как можно скорее воплотить в жизнь. Воздержитесь в этот день от тяжелой пищи и ограничьте физические нагрузки.

БЛИЗНЕЦЫ

Используя привычные методы работы, вряд ли получится достичь нужных результатов. Постарайтесь найти новые, нестандартные пути. Вероятно получение заманчивых предложений и приятных новостей. Не исключены также денежные поступления.

РАК

Чтобы избежать трудностей, которые могут подстерегать сегодня в самых неожиданных местах, следует быть особенно внимательными и осторожными. Это благоприятный период для учебы, расширения своего кругозора. Не исключено начало романтических отношений.

ЛЕВ

Следите за порядком в делах и вовремя выполняйте все свои обязательства. В противном случае рискуете нарваться на критику в свой адрес и прослыть ненадежным человеком. Сегодня велика вероятность финансовых потерь, поэтому стоит быть осторожнее с деньгами.

ДЕВА

Сейчас стоит реально смотреть на вещи и не доверять всему сказанному, иначе достичь поставленных целей окажется непросто. Некоторым придется заняться исправлением чужих ошибок, не исключены и финансовые затруднения.

ВЕСЫ

День, когда справиться с привычными задачами будет намного труднее, чем обычно. Сохраняйте спокойствие и не бросайте на полпути начатое дело. В вопросах, связанных с деньгами, следует проявить особую осторожность.

СКОРПИОН

Дела на службе могут отнять много сил и времени. Не исключены какие-то непредвиденные ситуации, из-за которых придется поменять свои планы. Будьте внимательны при оформлении документов — допущенная оплошность может иметь неприятные последствия.

СТРЕЛЕЦ

Начало дня обещает быть удачным и плодотворным. Сумеете быстро решить организационные вопросы, оформить нужные бумаги, а также совершить выгодные покупки. Вечер сулит дружеские посиделки, где вам будут гарантированы позитивные эмоции и яркие впечатления.

КОЗЕРОГ

Не все может идти так, как вы задумывали, из-за чего нелегко будет сохранять спокойствие. Однако постарайтесь все же сдерживать свои эмоции и не торопите события. Пусть все идет своим чередом. Не берите кредиты и воздержитесь от приобретения ненужных вещей.

ВОДОЛЕЙ

Звезды сейчас на вашей стороне, поэтому можно не опасаться каких-либо неприятностей. Обстоятельства будут складываться самым благоприятным образом. Проявите только особое внимание к мелочам и почаще прислушивайтесь к своей интуиции.

РЫБЫ

В этот день следует сосредоточиться на рабочем процессе. Результатами своих трудов вы останетесь очень довольны. Не спешите сегодня заключать долгосрочные договоры, также не стоит связываться с кредитами. В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций.

Хорошего вам дня!

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