Близнецов ждут солидные расходы, а Тельца — успех на любовном фронте: гороскоп на 21 января
Четверг, 21 января, — в этот день удачно будут складываться личные отношения. В деловых вопросах старайтесь не рисковать.
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ОВЕН
Старайтесь действовать без нервов и суеты. Не стоит также торопиться с принятием важных решений. В личной жизни все сложится хорошо, если будете придерживаться данных обещаний. Умеренные физические нагрузки помогут избавиться от накопленного за день напряжения.
ТЕЛЕЦ
Нынешний день обещает успехи в работе и коммерческой деятельности, а также откроет перед вами неплохие перспективы на амурном фронте. Новое знакомство в скором времени может получить романтическое продолжение.
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас желательно заняться завершением начатых ранее дел, а построение новых планов и проектов лучше перенести на другой день. Не исключено возникновение каких-то бытовых проблем, которые могут потянуть за собой внушительные расходы.
РАК
Во многом вам сегодня будет сопутствовать удача. Можно пробовать свои силы в новом деле, которым давно уже хотели заняться. Вероятно получение хороших новостей, не исключены и приятные сюрпризы. Гармонично будут складываться семейные отношения.
ЛЕВ
Начало дня обещает быть интересным и плодотворным. В это время могут появиться новые идеи и планы, которые постарайтесь как можно быстрее воплотить в жизнь. В вечерние часы желательно воздержаться от физических перегрузок.
ДЕВА
Хотя день окажется не из простых, но благодаря энтузиазму и правильно выбранной тактике поведения сумеете добиться внушительных успехов. Не вступайте однако с кем-либо в споры и воздержитесь от участия в азартных играх.
ВЕСЫ
Вы можете оказаться в центре всеобщего внимания, поэтому сегодня стоит вести себя так, чтобы к вам не за что было придраться. Особенно это касается служебных дел. Для каких-либо перемен сейчас не самое удачное время, также не нужно браться за новые проекты.
СКОРПИОН
Благоприятное расположение планет будет способствовать успеху в деловой и финансовой сфере, а также поможет в решении серьезных и важных вопросов. В личных отношениях старайтесь избегать разногласий.
СТРЕЛЕЦ
Не спешите сегодня разрывать старые связи. Вполне вероятно, что вскоре они могут открыть перед вами очень перспективные горизонты. Старайтесь соблюдать чувство меры в еде, следует также в этот день воздержаться и от алкоголя.
КОЗЕРОГ
При решении важных вопросов старайтесь обходиться без посторонних советов, иначе могут возникнуть серьезные трудности. В делах амурных некоторым представителям знака звезды обещают приятные сюрпризы.
ВОДОЛЕЙ
Проявив нестандартное мышление и креативный подход, сумеете добиться отличных результатов. В этот день можно отправляться за покупками, решать вопросы в различных инстанциях. Уделите пристальное внимание детям, не упускайте их сегодня из виду.
РЫБЫ
Начало дня может быть не совсем удачным, старайтесь в этот период избегать спорных ситуаций и ссор. Интуиция подскажет правильный путь к достижению намеченных целей. В отношениях с любимым человеком старайтесь проявлять больше внимания и инициативы.
Хорошего вам дня!
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