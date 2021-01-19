Льва ждут неприятности, а Водолея — решение очень важного вопроса: гороскоп на 20 января

Среда, 20 января, — непростой день, когда следует избегать спешки и конфликтных ситуаций. «ФАКТЫ» предлагают вам астрологический прогноз на 20 января для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь.

ОВЕН

День подходит для построения планов. Новые идеи, посетившие вас в этот день, стоит взять на заметку. Однако с их реализацией следует пока повременить. Личные отношения потребуют от вас большего внимания, старайтесь избегать напряженных моментов и разногласий.

ТЕЛЕЦ

Начало дня будет очень насыщенным. В этот период придется решать массу неотложных задач. Благодаря собранности и умению быстро ориентироваться в ситуации во многом удастся достичь отличных результатов.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день не все будет складываться легко и просто. Однако шансы на удачное решение серьезных вопросов окажутся велики в первой половине дня. Не исключено, что в силу сложившихся обстоятельств придется отказаться от некоторых планов, но уже в скором времени вы сумеете наверстать упущенное.

РАК

События этого дня заставят, скорее всего, по-иному взглянуть на некоторые вещи и помогут определиться с выбором новых целей и приоритетов. Сейчас подходящее время для поисков нового места работы, укрепления деловых отношений. Вечер подарит приятные минуты общения с близкими людьми.

ЛЕВ

Неприятности, которые могут сегодня возникнуть, не стоит принимать близко к сердцу. Они окажутся не такими уж серьезными. Постарайтесь спокойно разобраться в ситуации и понять, какие действия следует предпринять для дальнейшего движения вперед.

ДЕВА

При решении серьезных и спорных вопросов старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Если хотите быстрее достичь намеченных целей, то звезды советуют искать обходные пути — вы сейчас мало чего добьетесь, идя напролом. Воздержитесь от ненужных трат.

ВЕСЫ

Постарайтесь в этот день максимально ограничить свои контакты — сейчас некоторые окружающие, сами того не подозревая, могут стать для вас источником серьезных неприятностей. Будьте осторожны в денежных расчетах и не оставляйте на потом начатые дела.

СКОРПИОН

Для тех, кто привык быстро достигать поставленных целей, день может выдаться довольно сложным. События будут развиваться гораздо медленнее, чем вам бы того хотелось. Запаситесь терпением — и все у вас получится. Предоставьте сегодня своему желудку возможность отдохнуть от тяжелой и вредной пищи.

СТРЕЛЕЦ

Дела на профессиональном поприще не потребуют слишком много усилий, удастся все решить без каких-либо проволочек и проблем. Тем, кто мечтает о переменах в личной жизни, звезды советуют повнимательнее смотреть по сторонам, чтобы не упустить свою судьбу.

КОЗЕРОГ

Предстоит решить немало серьезных вопросов. Сил и энергии у вас сейчас предостаточно, так что можно не опасаться за переутомление. Удастся укрепить свои позиции, наладить новые полезные связи. На романтическом фронте не исключены приятные сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ

День подходит для решения коммерческих и хозяйственных дел, подписания официальных бумаг. Полезными окажутся давние знакомства, благодаря им сумеете выяснить важный для себя вопрос. Старайтесь спокойно реагировать на критические замечания близких, не провоцируйте ссору.

РЫБЫ

Для того чтобы этот день прошел плодотворно и успешно, следует с самого утра определиться с намеченными целями и грамотно расставить приоритеты. Избегайте поспешных выводов и не доверяйте малознакомым людям.

Хорошего вам дня!



Фото: pixabay

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