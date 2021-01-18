Деву ждут трудности, а Льва – покупки: гороскоп на 19 января

Вторник, 19 января, — многих этот день заставит задуматься о будущем. Старайтесь не упустить предоставленные сегодня возможности. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь.

ОВЕН

Чтобы привести свои мысли и чувства в порядок, вам, скорее всего, захочется побыть в одиночестве. Но это вряд ли удастся сегодня осуществить, так как день сулит немало встреч, поездок и переговоров. В любых вопросах старайтесь доверять своему опыту и интуиции.

ТЕЛЕЦ

День пройдет в повседневных хлопотах, каких-либо особенных событий он не предвещает. На службе будьте более внимательны при работе с документами. Сейчас хорошее время для укрепления деловых контактов, повышения своего образовательного уровня.

БЛИЗНЕЦЫ

Тем, кто занят в сфере бизнеса и финансов, следует избегать рискованных предприятий, а также воздержаться от принятия скоропалительных решений. Творческие личности могут рассчитывать на успех. Проявите осторожность при работе с электроприборами, острыми и режущими предметами.

РАК

Тщательно обдумывая каждый свой шаг и действуя по заранее составленному плану, сумеете добиться отличных результатов. Сейчас самое время побеспокоиться о будущем и перспективах своего развития, не спешите сразу же отказываться от полученных сегодня предложений.

ЛЕВ

Работы предстоит немало. Не исключено, что придется взять на себя еще и часть чужих обязанностей. День подходит для оформления различных документов, подписания важных бумаг. Удачными окажутся крупные покупки -- приобретенные вещи прослужат вам длительное время.

ДЕВА

Многое в этот день будет даваться нелегко. Чтобы справиться с возникшими трудностями, следует сохранять самообладание и не бросаться в крайности. Призовите на помощь более опытных и проверенных людей -- их советы и подсказки сейчас окажутся как нельзя кстати.

ВЕСЫ

К решению любых задач сегодня следует подойти со всей серьезностью и ответственностью. Допущенные промахи окажется не так-то легко исправить. Вечер стоит посвятить общению с близкими -- задушевные беседы подарят чувство умиротворенности.

СКОРПИОН

Новые идеи придадут уверенность в завтрашнем дне, постарайтесь как можно быстрее воплотить их в жизнь. Проявляйте больше инициативы и помните о таких словах: кто не стучится -- тому не открывают, кто не пробует -- у того не получается.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас ваш энергетический потенциал находится не на высоте, поэтому нынешний день следует распланировать таким образом, чтобы осталось больше времени на отдых. За серьезные дела не стоит браться, лучше заниматься тем, что вам по душе.

КОЗЕРОГ

День обещает быть ярким и необычным, он предоставит неплохие возможности для того, чтобы заложить фундамент на будущее. Велика вероятность улучшения материального положения, не исключено получение предложения о смене места работы. Это хорошее время для крупных приобретений.

ВОДОЛЕЙ

Ожидается активный и плодотворный день. На службе, вероятно, придется исправлять чужие промахи, за что вам будут безмерно благодарны. Сейчас стоит избегать расточительства, так как финансовое положение оставляет желать лучшего. Вечер сулит приятный отдых в душевной компании.

РЫБЫ

Удастся быстро достичь успеха в тех делах, которые вы долгое время откладывали на потом. День благоприятен для заключения сделок, подписания договоров о сотрудничестве. Звезды советуют заняться сейчас оздоровительными процедурами и перейти на правильное питание.

Хорошего вам дня!

Фото: pixabay



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