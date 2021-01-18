Звезды обещают успехи на всех фронтах — астрологический прогноз на 18-24 января

ОВЕН

Сейчас вас ждет перспективный период на профессиональном поприще, поэтому все свои силы необходимо будет сконцентрировать на служебных делах и вопросах карьеры. Обратите пристальное внимание на здоровье, не занимайтесь самолечением.

ТЕЛЕЦ

Придется решать немало текущих задач, разбираться в запутанных делах. Внимательно прислушивайтесь к новой информации, но при этом тщательно проверяйте ее. Вероятны денежные поступления, но сейчас лучше воздержаться от крупных трат.

БЛИЗНЕЦЫ

Творческие проекты могут принести доход. На этой неделе весьма часто могут возникать неоднозначные ситуации. Постарайтесь спокойнее реагировать на все происходящее и не делайте поспешных выводов.

РАК

Возрастет ваш авторитет на службе. Вы сумеете зарекомендовать себя с наилучшей стороны, продемонстрировав во всей красе свои профессиональные навыки. Материальное благосостояние начнет расти, в личной жизни намечаются положительные перемены.

ЛЕВ

Во многом вам будет сопутствовать удача, не исключен и карьерный рост. Однако финансовая ситуация окажется непростой. Сейчас следует уменьшить свои расходы и заняться поиском дополнительных источников заработка.

ДЕВА

На первый план могут выйти вопросы личного характера, а на службе все будет идти по накатанной. Принимая решения, касающиеся финансов, поступайте так, как считаете нужным, не слушайте ничьих советов.

ВЕСЫ

Берегите свои силы. Сконцентрируйтесь на самых важных задачах, не распыляясь на мелочи. Вероятны денежные поступления, однако не исключены и незапланированные расходы. В выходные звезды обещают романтическое приключение.

СКОРПИОН

В профессиональной сфере будут царить стабильность и благополучие, чего не скажешь о личной жизни. Здесь вам придется часто прибегать к дипломатии, чтобы избежать конфликтов и ссор.

СТРЕЛЕЦ

Звезды обещают успехи на всех фронтах. Однако старайтесь больше доверять своей интуиции и меньше прислушиваться к мнению посторонних. Не забывайте о том, что завистники и недоброжелатели не дремлют.

КОЗЕРОГ

Благоприятный период для поиска нового места работы. Вероятно получение выгодного делового предложения, порадуют денежные поступления. Выходные стоит целиком посвятить полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас вы способны на многое, любое дело вам окажется по плечу. Однако проявите собранность и особую внимательность при работе важными документами и деньгами. В выходные могут неожиданно нагрянуть гости.

РЫБЫ

Пришло время двигаться вперед. Сейчас перед вами открываются неплохие перспективы на службе, да и в личной жизни намечаются серьезные перемены в лучшую сторону. Вероятны солидные финансовые поступления, но не спешите сразу же расставаться с деньгами.

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