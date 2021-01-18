Появится шанс для решения сложных задач: гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Овнам может повезти с поиском новой работы, а Девам следует быть осторожнее в «денежных» делах

ОВЕН

Сегодняшний день сулит удачу тем, кто занят поиском работы. Можно обращаться за поддержкой к влиятельным лицам, а также подыскивать дополнительные источники заработка. Вечер может порадовать приятной встречей с давним знакомым.

ТЕЛЕЦ

Не все будет даваться легко, но благодаря приложенным усилиям сумеете таки достичь желаемого. Не исключено, что придется общаться с теми людьми, от которых бы вы предпочли держатся подальше. Но сейчас они могут оказаться очень полезны.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день сулит успехи тем, кто занят в сфере коммерции. Это подходящее время для подписания партнерских соглашений, заключения сделок купли-продажи. Близкие порадуют приятными новостями. В вечернее время проявите особое внимание, находясь за рулем.

РАК

Сегодня предстоит немало работы и хлопот. Благодаря ясному уму и максимально серьезному подходу к любому делу сумеете избежать многих трудностей. Тщательно проверяйте полученную информацию и проявите осторожность в денежных вопросах.

ЛЕВ

Вас ждет активный и насыщенный разнообразными событиями день. Многое будет получаться хорошо, любые начинания окажутся удачными. Это благоприятный период для проведения строительных или ремонтных работ, крупных приобретений и романтических свиданий.

ДЕВА

В этот день потребуется осторожность во всем, особенно в делах, связанных с деньгами. На службе избегайте споров с коллегами и начальством, да и в отношениях с близкими следует сдерживать свои эмоции. Одиноким Девам звезды советуют проявлять больше активности в поисках избранника.

ВЕСЫ

Постарайтесь сегодня заняться тем, что даст возможность быстро получить нужный результат. Дела, которые требуют усидчивости и скрупулезности, желательно отложить на более подходящий период. Вечер порадует хорошими новостями и удачными совпадениями.

СКОРПИОН

Можно браться за новые дела — вам сейчас все будет даваться легко и просто. Удачным также окажется и решение финансовых вопросов. А вот на любовном фронте вероятны проблемы из-за недопонимания.

СТРЕЛЕЦ

Ожидается непростой день, но весьма плодотворный. Чтобы добиться своего, придется немного понервничать и активно потрудиться. Однако конечный результат вас удовлетворит на все сто процентов. Вечер подарит прекрасную возможность провести время в приятной компании.

КОЗЕРОГ

Благодаря подсказкам своей интуиции сумеете справиться с решением многих сложных вопросов. Вероятны заманчивые деловые предложения, но звезды советуют не спешить с ответом. Прежде следует все хорошенько разузнать.

ВОДОЛЕЙ

Утро может выдаться сложным и довольно нестабильным в эмоциональном плане. Избегайте в этот период выяснения отношений с окружающими и постарайтесь никуда не опаздывать. Во второй половине дня ситуация стабилизируется, и дела должны пойти намного веселей.

РЫБЫ

Привычная работа будет даваться гораздо проще, чем обычно. А вот над решением новых задач придется покорпеть. Уделите пристальное внимание сердечно-сосудистой системе, избегайте физических и эмоциональных перегрузок.

Хорошего вам дня!



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