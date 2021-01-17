Будьте внимательнее и осторожнее, если дело касается денег — гороскоп на 17 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Сил и энергии у вас сейчас предостаточно, поэтому можете смело планировать любые мероприятия и браться за сложные дела. Не игнорируйте советы, полученные сегодня, они могут оказаться очень ценными.

ТЕЛЕЦ

В делах вам сегодня не помешает осторожность и дисциплинированность. Избегайте участия в сомнительных предприятиях, не слишком доверяйте тем, с кем мало знакомы. Любая информация потребует тщательной проверки.

БЛИЗНЕЦЫ

Это неплохой период для решения бытовых вопросов, обустройства своего жилища. Весьма неровно могут складываться отношения с близкими. Вам придется подыскать веские аргументы, чтобы убедить их в своей правоте. Вечер может преподнести приятный сюрприз.

РАК

Прежде чем начать действовать, следует тщательно продумать тактику поведения — только при таком условии у вас будут шансы на успех. На романтическом фронте день обещает быть ярким и запоминающимся.

ЛЕВ

Ожидается плодотворный день. Сейчас вы настроены решительно и готовы к любым свершениям. Это подходящее время для построения далеко идущих планов, наведения порядка в доме, избавления от всего ненужного.

ДЕВА

Сегодняшний день — не самый благоприятный период для воплощения своих идей в жизнь. Сейчас главное для вас — правильно оценивать положение дел и силы, чтобы своими действиями не нанести вред не только себе, но и тем, кто находится рядом с вами.

ВЕСЫ

Гороскоп говорит о том, что события этого дня могут внести перемены в вашу жизнь и существенно повлиять на ваше будущее. Сохраняйте спокойствие и благоразумие, не торопитесь с выводами. Позаботьтесь о правильном питании, откажитесь от употребления алкогольных напитков.

СКОРПИОН

Достичь успехов сегодня окажется не так-то уж и легко. Но если приложите все свои усилия, то результат вас не разочарует. В семейных отношениях следует открыто говорить о том, что вас сейчас волнует и тревожит, иначе можете наткнуться на стену непонимания.

СТРЕЛЕЦ

Привычные дела будут даваться сложнее, чем обычно, но это не должно остановить вас на полпути. Честность и открытость помогут избежать проблем в решении сложных вопросов. Завязавшимся в этот день новым романтическим отношениям звезды сулят неплохие перспективы.

КОЗЕРОГ

Вполне вероятно, что представится возможность заняться тем, о чем давно уже мечтали. Старайтесь во всем проявлять больше инициативы и не акцентируйте внимание на мелочах. К решению любых вопросов следует подходить взвешенно и без лишних эмоций.

ВОДОЛЕЙ

Успех каких-либо начинаний целиком и полностью будет зависеть от вашего настроя и активности. Принятие ответственных решений, особенно касающихся финансов, перенесите на более благоприятное время. Сегодня не стоит давать или брать деньги в долг.

РЫБЫ

Нынешний день во многом окажется удачным. Сумеете без каких-либо преград решить важные вопросы, вероятны денежные поступления, на которые вы не рассчитывали. В личной жизни старайтесь проявлять больше инициативы, это благотворно скажется на ваших отношениях с близким человеком.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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