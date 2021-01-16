Звезды будут благосклонны к тем, кто не боится рисковать: гороскоп на 16 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

ОВЕН

Благоприятный день. Во многих сферах деятельности сумеете добиться отличных результатов. Сегодня вероятно получение важной информации, благодаря которой сумеете определиться с дальнейшими планами.

ТЕЛЕЦ

В общении с близкими день может оказаться довольно напряженный. Следует сдерживать негативные эмоции и не навязывать другим свое мнение. Будьте осторожны с финансами, не вкладывайте деньги в дела, вызывающие у вас хоть малейшее сомнение.

БЛИЗНЕЦЫ

День подходит для решения вопросов, связанных с недвижимостью или оформлением документов. Проявите упорство и смекалку, если хотите быстрее достичь положительных результатов. Одиноким Близнецам звезды сулят интересное знакомство.

РАК

Неплохое время для того, чтобы приступить к реализации давно вынашиваемой идеи. Не бойтесь в некоторых моментах идти на риск, он будет вполне оправдан. Сегодня велика вероятность возникновения аллергических реакций, поэтому склонным к этому людям следует поберечься.

ЛЕВ

Благоприятное положение планет поможет в решении любых дел. Главное — не лениться и четко следовать намеченному плану. Вероятно получение весьма заманчивых предложений, не исключены полезные знакомства. Вечер проведите в тихой семейной обстановке.

ДЕВА

Если чувствуете, что что-то тяготит вас, постарайтесь избавиться от этого без всякого сожаления — сейчас для таких дел самый подходящий период. Будьте осторожны с физическими нагрузками, особенно, если есть проблемы с сердцем или повышенным давлением.

ВЕСЫ

Сумеете с легкостью решить многие вопросы. Однако дела, касающиеся финансов, потребуют особого внимания. Не спешите вкладывать куда-либо деньги, также не стоит связываться с кредитами.

СКОРПИОН

День хорош для различных начинаний. Однако звезды советуют во всем полагаться только на себя, если хотите получить положительные результаты. Избегайте суеты и спешки, не доверяйте малознакомым людям.

СТРЕЛЕЦ

Отличный день, который сулит много возможностей. Вам удастся найти достойное применение своим способностям и талантам. Проявите осторожность в общении с новыми знакомыми, не слишком с ними откровенничайте.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь сегодня не тратить силы понапрасну. Сосредоточьтесь на тех делах, которые сейчас для вас особенно важны. Не исключены заманчивые деловые предложения, а родственники могут порадовать приятными новостями.

ВОДОЛЕЙ

День обещает пройти спокойно и не сулит каких-либо неожиданностей. Он хорош для различных начинаний, удачно будут складываться поездки. Представится также возможность получить ценную информацию, которая поможет в решении давней проблемы.

РЫБЫ

Первая половина дня окажется очень удачной и плодотворной. Следует этим воспользоваться, если хотите без проблем справиться с важными и сложными делами. Финансовое положение сейчас не очень стабильное, поэтому стоит избегать ненужных трат.

Хорошего вам дня!

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