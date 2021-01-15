У Близнецов день будет спокойным, а у Тельцов наоборот: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Звезды сулят удачный день. Многое у вас будет хорошо получаться. Даже если предстоит заниматься каким-то новым для вас делом, сумеете быстро во всем разобраться. Не давайте никаких обещаний. Держитесь сегодня подальше от огня и берегитесь травм.

ТЕЛЕЦ

Предстоит весьма беспокойный день. Сегодня следует держать свои эмоции под контролем и принимать только взвешенные решения, если хотите достичь положительных результатов в намеченном деле. Уделите пристальное внимание детям.

БЛИЗНЕЦЫ

День обещает пройти спокойно и без каких-либо потрясений. Представится возможность решить давно волнующий вас вопрос. Вероятен успех в коммерческой деятельности, не исключены выгодные сделки или покупки.

РАК

Вас сегодня, вероятнее всего, будут одолевать противоречивые чувства, что может помешать в принятии важных решений. В делах избегайте спешки — допущенные второпях промахи будет довольно трудно исправить. Внимательно смотрите под ноги, берегитесь травм.

ЛЕВ

Нынешний день вряд ли ознаменуются какими-то важными событиями. Он подходит для решения текущих дел, построения долгосрочных планов и встреч с друзьями. Вероятны денежные поступления, а вечером не исключен приятный сюрприз.

ДЕВА

К делам, которыми будете заниматься, следует отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Легкомысленность сегодня может стать причиной больших проблем. Избегайте ненужных трат и участия в сомнительных мероприятиях.

ВЕСЫ

Вас ждет прекрасный и плодотворный день. За что бы вы ни взялись, все будет спориться в ваших руках. Ваш энтузиазм окажется заразительным для окружающих, благодаря чему сумеете легко найти себе помощников. В финансовых делах стоит проявить осторожность.

СКОРПИОН

Наибольшего успеха сегодня сумеют достичь те, кто занят в сфере услуг. Хотя и для остальных день обещает быть довольно неплохим. Постарайтесь ничего не откладывать на потом. Вечер сулит приятное времяпрепровождение в дружеской компании.

СТРЕЛЕЦ

Старайтесь в этот день действовать в одиночку — другие сейчас вам могут только помешать. Решительность и энергичность помогут в достижении намеченных целей. Берегите здоровье. Одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь.

КОЗЕРОГ

Дел может быть довольно много. Постарайтесь правильно распределить время и силы, чтобы со всем управиться в срок. С деньгами следует обращаться предельно осторожно. Избегайте рискованных сделок и воздержитесь от ненужных приобретений.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня стоит сосредоточиться на самых важных делах, отложив в сторону все второстепенное. В профессиональной сфере прибегайте только к надежным и проверенным методам. Обходите стороной любителей интриг и сплетен.

РЫБЫ

Плодотворный день ожидает многих представителей знака. Со служебными вопросами удастся справиться на удивление быстро. Можно приступать к реализации давних идей. Гармонично будут складываться личные отношения, можете смело рассчитывать на поддержку и понимание близких.

Хорошего вам дня!

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