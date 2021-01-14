День не для крупных покупок: гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

ОВЕН

День будет складываться весьма удачно. Благодаря таким качествам, как напористость и умение находить общий язык сумеете добиться успеха во многих делах. Новое знакомство может положить начало романтическим отношениям.

ТЕЛЕЦ

Ожидается немного сумбурный и противоречивый день. Внимательно следите за поступающей информацией — сумеете узнать много важного и полезного. В некоторых вопросах можно пойти на риск, если интуиция подсказывает, что он будет оправдан.

БЛИЗНЕЦЫ

Многое будет складываться удачно. Представятся неплохие шансы воплотить в жизнь давние задумки. В отношениях с окружающими вероятны серьезные разногласия. Не давайте волю негативным эмоциям, постарайтесь спокойно выслушать мнение оппонентов.

РАК

Из-за спешки и суеты могут возникнуть проблемы с осуществлением намеченных планов. Если хотите достичь хороших результатов, следует действовать обдуманно, просчитывая ситуацию на несколько шагов вперед.

ЛЕВ

Вы сейчас полны энергии и энтузиазма и готовы к любым свершениям. Какие-либо трудности вас нисколько не страшат. Займитесь решением сложных и необычных задач — в результате работы сумеете приобрести ценный опыт.

ДЕВА

Начало дня окажется благоприятным периодом для проведения важных переговоров, а также для посещения различных инстанций. Общение с давними знакомыми порадует приятными воспоминаниями.

ВЕСЫ

На выполнение служебных вопросов потребуется немало времени и сил. На смену приятным моментам могут прийти достаточно напряженные. В любых ситуациях старайтесь сохранять спокойствие и руководствоваться здравым смыслом.

СКОРПИОН

День сулит приятные перспективы как в служебных вопросах, так и в амурных делах. Вполне вероятно, что некоторых представителей знака ждет предложение руки и сердца. Следите за своим питанием, откажитесь от вредной пищи.

СТРЕЛЕЦ

В целом день будет складываться довольно благоприятно. Однако велика вероятность возникновения бытовых проблем, из-за которых придется поменять свои планы. Следует внимательно смотреть под ноги и избегать тяжелых физических нагрузок.

КОЗЕРОГ

На вашем пути могут возникнуть какие-то затруднения. Собравшись с силами и мыслями, вы сумеете таки добиться поставленных целей. Не спешите с крупными покупками, сейчас следует воздержаться от траты денег.

ВОДОЛЕЙ

День подходит для выполнения дел, требующих аккуратности и внимания к мелким деталям. При возникновении нестандартных ситуаций старайтесь вести себя спокойно, тщательно контролируйте свои слова и действия. Берегите кошелек, не сорите деньгами.

РЫБЫ

В первой половине дня желательно не браться за выполнение сложных дел и обсуждение важных вопросов. Для этого больше подойдет послеобеденное время. День хорош для построения долгосрочных планов. Могут появиться интересные идеи, воплощение которых не стоит откладывать в долгий ящик.

Хорошего вам дня!

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