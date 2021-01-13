Год Белого Металлического Быка благоприятен для принятия решений, которые в корне могут изменить жизнь

КРЫСА

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Виталий Коротич, Оля Полякова, Камерон Диаз

Крыса запросто сумеет поладить с Белым Металлическим Быком. Ожидается достаточно удачный период для тех, кто готов меняться. Большинству Крыс, занятых собственным бизнесом, стоит проявить экономию, чтобы избежать убытков. В первой половине года лучше не делать крупных приобретений. Карьера потребует от Крыс самообразования, совершенствования собственного имиджа. У Крысы появится масса возможностей для новых знакомств, однако звезды рекомендуют избегать случайных романов. Позаботьтесь о том, чтобы ваши энергетические ресурсы не были потрачены впустую — и тогда хорошее самочувствие в течение всего года гарантировано.

БЫК

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Криштиану Роналду, Алла Пугачева, Олег Винник

Хозяин года сделает все для того, чтобы не создавать себе дополнительных проблем. Главное — никуда не торопиться и не пытаться объять необъятное. Во второй половине года многие Быки найдут источники дополнительного заработка, что позволит сделать приличные сбережения на будущее. Удача будет сопутствовать тем, кто поставит работу на первое место. Интересные идеи появятся в голове Быка в первые месяцы года, и многие из них трансформируются в далеко идущие планы. Во второй половине года Бык способен испытать сильные эмоции и страсти. Многие представители знака серьезно задумаются о создании семьи. Здоровье не потребует каких-то особых усилий, однако о правильном питании и спорте забывать все же не стоит.

ТИГР

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Леонид Кучма, Василий Вирастюк, MONATIK

Свободолюбивому Тигру придется считаться с Белым Металлическим Быком, который всех любит ставить на место. В предстоящем году Тигру необходимо внимательно продумывать свои траты, а также проявлять инициативу и деловую хватку, иначе успехи будут только сниться. Кое-кому придется напрячься и понервничать, поскольку дорога вверх по карьерной лестнице не будет легкой. Тигры получат возможность почувствовать себя выше бытовых неурядиц во взаимоотношениях с близкими. Неплохо бы контролировать и держать в узде свой характер, чтобы добиться внимания заинтересовавшего вас человека. Легкие недомогания не навредят вашему здоровью.

КОТ

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Валерий Лобановский, Лионель Месси, Настя Каменских

Между Быком и Котом могут возникнуть недоразумения, однако это не скажется на серьезных вопросах. Достаточно стабильный и приятный год ожидается для Котов, которые будут избегать непредвиденных расходов. Излишняя доверчивость способна обернуться большим огорчением, так что не стоит об этом забывать ни на минуту. Скорее всего, на службе придется решать вопросы в авральном режиме, выполнять достаточно сложные задачи. На любовном фронте ожидается много нового и интересного. Случайные знакомства имеют все шансы для того, чтобы перерасти в страстный роман. Располагая значительным физическим потенциалом, Кот способен преодолеть нагрузки как эмоционального, так и физического характера.

ДРАКОН

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Владимир Кличко, Джон Леннон, Леонид Быков, Олег Скрипка

Неординарные качества Дракона наверняка придутся по душе Быку. Вам потребуется внимательность, терпение и такт, чтобы не навредить в вопросах карьеры. Совершенно неожиданно Дракон может получить солидную прибыль, о которой не мечтал даже во сне. Важно сберечь эти деньги или вложить с перспективой. На профессиональном поприще вас ожидает успех, так что можете ставить перед собой амбициозные цели. В конце года будет много работы, так что об отдыхе, скорее всего, придется забыть. Одиноким Драконам настоятельно рекомендуется изменить свой статус. В год Быка слабым местом у многих Драконов может стать пищеварительная система, о чем следует постоянно помнить.

ЗМЕЯ

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Петр Порошенко, Квитка Цисык, Анатолий Хостикоев

Надежный тыл сумеет обрести Змея в год Металлического Белого Быка. Вполне можете рассчитывать на удачу в самых важных вопросах. Не возникнет, скорее всего, никаких денежных затруднений. Многим удастся улучшить свои бытовые условия. Начиная со второй половины лета, взлет в карьере будет поистине впечатляющим. В предстоящем году Змея сможет лично на себе прочувствовать, что такое истинное счастье. Многие заключат брак. Склонность к перепадам настроения может досаждать вам в пасмурную дождливую погоду, так что позаботьтесь о своевременной профилактике.

ЛОШАДЬ

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Виктор Ющенко, Владимир Зеленский, Лина Костенко

Хозяин года попытается испытать Лошадь на прочность. Но в конце концов вы сможете рассчитывать на лояльность и поддержку Белого Металлического Быка. С самого начала года настройте себя на то, что все трудности преодолимы. Доходы у большинства Лошадей не уменьшатся. Правда, не стоит тратить деньги направо и налево. Самое время приступить к большому ремонту, начать строительство дома. Вероятность того, что год начнется с каких-то сложностей на профессиональном поприще, не исключена, однако к весне ситуация в корне изменится. Многим удастся реализовать перспективный проект. Личная жизнь обещает сплошные приятные эмоции и яркие впечатления. Одинокие Лошадки получат отличные шансы на судьбоносную встречу. Стоит пересмотреть свой рацион, поскольку стройной и подтянутой Лошади лишние килограммы ни к чему.

КОЗА

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Билл Гейтс, Тото Кутуньо, Николь Кидман

В предстоящем году Козе следует сдерживать свою эмоциональность и не показывать рожки. Следует любые обстоятельства воспринимать спокойно и наблюдать за ситуацией как бы со стороны. Это поможет оценить свои риски, рассмотреть пути их разрешения и не потерять голову. Чтобы прожить 2021 год без долгов и удовлетворять свои потребности, Козам рекомендуется подчинить себя разумной экономии, откладывая про запас часть своих заработков. Для тех, кто не собирается менять место службы, не ожидается никаких неприятных сюрпризов. Многие сумеют перейти в отношениях с любимым человеком на новый уровень. На фоне волнений и тревог у Козы могут возникнуть самые разные недомогания, включая перепады давления. А это значит, что спокойствие для них будет превыше всего.

ОБЕЗЬЯНА

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Федерико Феллини, Селин Дион, Мик Джаггер

Умная и хитрая Обезьяна способна создать себе в глазах Быка такой имидж, благодаря которому предстанет в самом лучшем виде. Поэтому предстоящий год окажется для нее весьма успешным. Внимательность, законопослушность, добросовестность помогут добиться прекрасных результатов в работе. При этом желательно не соблазняться предложениями, которые вызывают у вас хоть малейшее сомнение. Опасайтесь также различных займов и рискованных вложений. А вот на творческом поприще вас ожидают и деньги, и слава. Многие захотят пересмотреть свой взгляд на семейные ценности, что будет вполне оправданно. Чтобы самочувствие не огорчало, необходимо подкорректировать режим питания и распорядок дня. Неплохо бы сменить обстановку, отойдя от привычных обязанностей.

ПЕТУХ

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Андрей Сахаров, Ив Монтан, Дженнифер Лопес

Петуху не следует сидеть на месте, ожидая манны небесной. В год Быка нужно проявить активность в полной мере. Чтобы нехватка денежных средств не стала обыденным явлением в течение года, необходимо контролировать свои расходы более тщательно. Многие Петухи сумеют достаточно легко преодолеть препятствия, возникающие на службе. Наверное, не найдется ни одного Петуха, у которого в этот период не появились бы ценные идеи. Осталось только их реализовать. Тот, кто жаждет большой любви, обязательно встретит ее, а ищущие необременительных отношений могут рассчитывать на приятный роман. Избегайте переутомления, из-за которого могут возникнуть неприятности со здоровьем.

СОБАКА

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Леонид Кравчук, Билл Клинтон, Шэрон Стоун, Мадонна

Здравый смысл и порядочность помогут Собаке избежать разногласий с Быком. Тем, кто задумается о переходе на новое место службы, необходимо очень хорошо подумать, стоит ли делать это. Точно не следует экономить на образовании и отказывать себе в маленьких радостях. Браться за решение нескольких задач одновременно может оказаться слишком накладно, лучше доводить поставленные перед вами задачи до конца по отдельности. Те, кто сумеет в течение 2021 года повысить свою квалификацию, получат прекрасный бонус. Хорошо бы принципиальной Собаке умерить свой гонор, благодаря чему удастся избежать конфликтов во всех сферах жизни. Более терпимо следует относиться к представителям противоположного пола, и тогда на личном фронте будет все замечательно. Любителям пощекотать себе нервы с помощью адреналина нужно быть максимально осторожными, чтобы избежать вывихов, растяжений и ушибов.

СВИНЬЯ

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Виталий Кличко, Альфред Хичкок, DZIDZIO, Илон Маск

Дополнительное проявление мягкости и дружелюбия Свинье точно не повредят, если она хочет записать себе в друзья Быка. Ваши идеи имеют все шансы стать реальностью, если будет соблюдена последовательность и логичность предпринимаемых действий. Нужно вести строгий учет деньгам, что позволит накопить необходимую сумму для приобретения чего-то нужного или неотложного. Прагматизм и целеустремленность помогут добиться желаемого в карьере, но будьте готовы, что результат появится чуть позже. Найдется применение и вашим лидерским амбициям. Тот, кто имеет собственный бизнес, должен просчитывать наперед все риски. Перемены на личном фронте могут произойти уже в первые месяцы года. Женатым и замужним Свиньям было бы неплохо привнести в свои союзы больше романтики — это сделает их крепче. В течение года могут возникать недомогания, которые будут связаны, в основном, с простудами, поэтому необходимо закаляться.



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