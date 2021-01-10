День хорош для каких-либо начинаний: гороскоп на 10 января

«ФАКТЫ» предлагают гороскоп для всех знаков Зодиака

ОВЕН

День подходит для построения планов на будущее, обсуждения с близкими важных семейных вопросов. Хорошо будут складываться поездки, успешной окажется работа над творческим проектом. Сегодня следует избегать незапланированных трат.

ТЕЛЕЦ

В делах могут возникнуть некоторые трудности, но вы сумеете найти новые способы решения намеченных задач. Середина дня может порадовать неожиданными встречами или приятными сюрпризами. Не исключено и романтическое знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ

Что-то может пойти не так, как задумывали. Постарайтесь не нервничать, а спокойно найти выход из сложившейся ситуации. Раздражение и спешка могут только усугубить проблему. День благоприятен для романтики — удастся отлично провести время с любимым человеком.

РАК

Плодотворный период. Следует настроить себя на позитивный лад — тогда сумеете сделать много чего полезного. В амурных делах старайтесь проявлять больше инициативы — это поспособствует скорейшим положительным переменам.

ЛЕВ

В этот день можно браться за новые дела. Даже если они окажутся сложными, вам удастся справиться с ними без каких-либо проблем. Однако избегайте спешки и непродуманных действий. Мудрость и готовность к компромиссам помогут сохранить мир и покой в семье.

ДЕВА

Утром вероятны события, которые могут полностью поменять ваши планы на этот день. В делах старайтесь проявлять больше фантазии и изобретательства. Сейчас не лучшее время для путешествий, также не стоит переезжать на новое место жительства.

ВЕСЫ

Сегодня ваши мечты могут унести вас куда-то очень далеко, из-за чего окажется нелегко дать объективную оценку происходящим событиям. Поэтому в этот день стоит воздержаться от принятия важных и судьбоносных решений.

СКОРПИОН

Хотя и ожидается довольно непростой день, но все же он может принести немало приятного. Вероятно получение хороших новостей, не исключены неожиданные встречи с интересными людьми. Этот период подходит для построения планов, а также экспериментов с имиджем.

СТРЕЛЕЦ

Представится возможность решить какой-то важный вопрос. Однако велик риск, что могут подвести те, на кого вы очень рассчитываете. Поэтому стоит позаботиться о подстраховке, чтобы не попасть в неловкую ситуацию в самый ответственный момент.

КОЗЕРОГ

Вероятно получение приятных новостей, а также интересных предложений, от которых будет трудно отказаться. Избегайте крупных расходов, так как финансовое положение сейчас оставляет желать лучшего.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь настроиться на серьезный лад, это поможет быстрее достигнуть намеченных целей. Займитесь обустройством быта. От созданного уюта и атмосферы в доме во многом будет зависеть гармония и взаимопонимание в семейных отношениях.

РЫБЫ

Вероятно, придется потратить немало времени на решение чужих проблем, но результат приложенных усилий вас порадует. День подходит для различных начинаний, также можно отправляться за покупками. Позаботьтесь о здоровье, не оставляйте без внимания первые признаки недуга.

Хорошего вам дня!

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