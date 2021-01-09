Появится шанс для решения давних проблем: еженевный гороскоп на 9 января

Овнам стоит заняться самообразованием, а Скорпионам потребуется проявить решительность и твердость духа

ОВЕН

День обещает пройти неплохо, если проведете его без спешки и суеты. Браться за что-то новое и глобальное сегодня не стоит. Неплохо бы заняться самообразованием, расширением своего кругозора.

ТЕЛЕЦ

Удачный период, когда можно приступать в реализации намеченных долгосрочных планов, решать важные вопросы, в том числе финансовые. Старайтесь избегать физического и эмоционального перенапряжения. Вечер посвятите полноценному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ

В целом ожидается неплохой день. Он благоприятен для различных начинаний, удачным окажется решение бытовых проблем. К делам вы подойдете со всей ответственностью, что поможет быстро с ними справиться. В личной жизни звезды сулят позитивные перемены.

РАК

Семейные вопросы могут выйти на первый план. Постарайтесь их решить как можно быстрее, сохраняя при этом спокойствие и терпение. Гороскоп советует воздержаться сегодня от каких-либо увеселительных мероприятий.

ЛЕВ

За серьезные дела и какие-либо начинания в этот день лучше не браться — довести до конца начатое окажется непростой задачей. Проявляйте экономию и не делайте покупок в кредит. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.

ДЕВА

Для выполнения намеченных задач придется приложить некоторые усилия. Первая половина дня окажется более плодотворным периодом, поэтому большую часть дел следует запланировать на утро. Вероятна встреча с давним знакомым, который может сделать весьма заманчивое предложение.

ВЕСЫ

День обещает быть удачным во всех отношениях. Сумеете найти решение давней проблемы, а также подыскать единомышленников для запуска нового проекта. У одиноких представителей знака не исключено начало нового головокружительного романа.

СКОРПИОН

Чтобы справиться со сложными задачами, вам потребуется проявить такие качества, как решительность, твердость духа и находчивость. На чью-либо помощь сегодня рассчитывать не стоит — вы сможете добиться лучших результатов, действуя самостоятельно.

СТРЕЛЕЦ

Многое будет даваться труднее, чем обычно, но вы сумеете все же достичь желаемых результатов. Вас могут посетить сегодня очень интересные идеи, которые следует незамедлительно взять на заметку.

КОЗЕРОГ

Прежде чем взяться за какое-либо дело, следует тщательно к нему подготовиться. Будьте осторожны и внимательны в денежных вопросах, не рискуйте понапрасну. Не исключено, что придется заняться решением чужой проблемы, отложив на время свои планы.

ВОДОЛЕЙ

Нынешний день сулит успехи в делах. Перед вами открываются неплохие финансовые перспективы — вполне вероятно, что удастся найти источник дополнительного заработка. В личных отношениях не стоит торопиться с принятием важных решений.

РЫБЫ

Старайтесь проявлять разумную осторожность во всем, стремление к риску и приключениям грозит негативными последствиями. Давнее хобби подарит массу позитива, могут также порадовать встречи со старыми знакомыми. Берегите кошелек, не тратьте деньги на различную ерунду.

Хорошего вам дня!



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