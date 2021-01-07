Можно загадывать самые заветные желания: гороскоп на 7 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Смотрите на жизнь с оптимизмом, сейчас перед вами открываются прекрасные перспективы. В этот день могут появиться идеи и планы, которые положат начало глобальным переменам в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ

События, произошедшие в этот день, вы будете переживать сильнее, чем обычно. Постарайтесь все же сдерживать свои эмоции, иначе чрезмерные волнения могут негативно сказаться на вашем самочувствии. Это неплохое время для восстановления утраченных связей.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный во всех отношениях день. Он подходит для построения новых планов и целей — все намеченное удастся в скором времени воплотить в жизнь. Вероятны неожиданные встречи и получение хороших новостей. Не забывайте об укреплении иммунитета.

РАК

Ожидается неплохой день. Каких-либо головокружительных успехов он не обещает, но все же позволит решить важные для вас вопросы. Представится шанс наладить отношения с теми, с кем длительное время существовали разногласия.

ЛЕВ

Вас ждет удачный и приятный день. Проблемы и тревоги уйдут в никуда, вы сможете в полной мере насладиться прекрасным праздником Рождества Христова. Проведите это время с близкими, ваша общая энергетика будет «подзаряжать» друг друга.

ДЕВА

Сегодня вам желательно избегать каких-либо физических и эмоциональных перегрузок. День благоприятен для общения с близкими или друзьями, обсуждения общих с ними вопросов. Это неплохое время для расширения своего кругозора. От дальних поездок лучше отказаться.

ВЕСЫ

Этот праздничный день желательно провести в узком семейном кругу, шумные гулянья вам совершенно ни к чему. Не спешите с выводами по поводу происходящих событий, сейчас вы вряд ли будете готовы дать адекватную оценку сложившейся ситуации.

СКОРПИОН

День обещает быть весьма насыщенным в плане общения и встреч, также он приготовил для вас немало приятных моментов и сюрпризов. Это неплохой период для совершения покупок и посещения культурных мероприятий.

СТРЕЛЕЦ

Прекрасно будут складываться отношения с окружающими, благодаря чему сумеете получить их всестороннюю поддержку в достижении намеченного. Порадуют известия от давних знакомых, не исключены незапланированные поездки. Вечер всецело посвятите своей семье.

КОЗЕРОГ

Не пытайтесь торопить события, если хотите, чтобы день сложился удачно. Пусть все идет своим чередом. Для вас сегодня весьма полезными окажутся активный отдых и длительные прогулки на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ

Этот праздничный день сулит новые увлечения, яркие и незабываемые впечатления. Ваши желания сегодня могут быть исполнены. Уделите пристальное внимание детям, не упускайте их из виду ни на минуту.

РЫБЫ

Хорошее настроение поможет справиться с любыми преградами, которые могут помешать в воплощении намеченных на сегодня планов. При принятии важных решений стоит прислушаться не только к своей интуиции, но и к советам близкого человека.

Хорошего вам дня!

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter