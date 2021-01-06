День для решения текущих задач и построения планов: гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Овнам следует настроиться на позитивный лад, а Близнецам — позаботиться об окружающих людях

ОВЕН

Настройтесь на позитивный лад — это поможет достичь намеченных целей. Однако на мгновенный результат рассчитывать в этот день не придется. Проявив терпение и мудрость, сумеете обойти все преграды на своем пути.

ТЕЛЕЦ

Вы сможете отлично справиться со всеми задачами, за которые возьметесь в этот день. Не стоит только расстраиваться из-за различных пустяков, а также не следует предъявлять окружающим какие-либо претензии.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вам, скорее всего, придется больше заботиться об окружающих, чем о себе. Сумеете ярко проявить свои лидерские качества, для некоторых даже можете стать примером для подражания. Это благоприятное время для путешествий. В амурных делах не стесняйтесь признаваться в своих чувствах.

РАК

Посвятите это время чему-нибудь полезному. Поищите достойное применение своим способностям и талантам — не исключено, что сегодня их заметят и оценят. В личной жизни звезды советуют воздержаться от каких-либо перемен.

ЛЕВ

Шансы получить желаемое будут в этот день довольно велики. Вы знаете, чего хотите, и упорно двигаетесь к своей цели. На вашем пути вряд ли возникнут какие-либо серьезные преграды. В отношениях с коллегами и домочадцами старайтесь избегать разногласий.

ДЕВА

День ожидается довольно приятный, вам удастся найти неплохие способы провести его интересно и полезно. Вполне вероятно, что сумеете сделать даже больше, чем планировали. Ближе к вечеру не исключено романтическое знакомство.

ВЕСЫ

Вам, вероятнее всего, удастся получить немало полезной информации, благодаря которой сумеете значительно расширить свой кругозор. Сейчас прекрасный период для восстановления утраченных связей, также можно отправляться в этот день за крупными покупками.

СКОРПИОН

Достичь желаемых результатов сегодня окажется не так-то уж и просто, много сил и времени будет отнимать какая-то мелочевка. Проявите упорство и настойчивость и не бойтесь брать на себя ответственность — только при таких условиях можете рассчитывать на победу.

СТРЕЛЕЦ

Старайтесь в течение всего дня сохранять спокойствие и невозмутимость. Под воздействием эмоций сейчас вы рискуете совершить необдуманные поступки, о которых впоследствии можете сильно пожалеть. Будьте аккуратны в денежных делах и при оформлении документации.

КОЗЕРОГ

Начало дня окажется весьма интересным и плодотворным. В этот период вы прекрасно справитесь даже с самыми сложными задачами и сумеете быстро найти общий язык с нужными вам людьми. Вечер желательно посвятить полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Это благоприятный период для людей творческих. Нынешний день может подарить несколько интересных идей, а возможности для их воплощения в жизнь не заставят себя долго ждать. Вероятны небольшие денежные поступления, не исключены также сюрпризы или подарки.

РЫБЫ

День принесет немало приятных моментов, сегодня вряд ли что-то омрачит ваше прекрасное настроение. Порадует общение с друзьями и близкими, а решение домашних проблем не отнимет много сил и времени. В сфере романтических отношений также наметились позитивные тенденции.

Хорошего вам дня!

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