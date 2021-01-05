День сулит удачу в любви: гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Вторник, 5 января, — для многих этот день предоставит неплохие шансы в амурных делах. А вот с финансами следует быть аккуратнее. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Займитесь наведением порядка как в делах, так и в доме — у вас сегодня это отлично будет получаться. Пересмотрев свои цели и приоритеты сумеете решить многие проблемы. Не исключены встречи с давними знакомыми, вечером вероятно получение хороших новостей.

ТЕЛЕЦ

Ваши действия сегодня могут показаться окружающим нелогичными. Не обращайте ни на кого внимания, поступайте так, как считаете нужным. Однако избегайте риска и экспериментов. Воздержитесь также от незапланированных расходов и крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас звезды на вашей стороне, и таким шансом стоит незамедлительно воспользоваться. Какую бы цель перед собой вы ни поставили, сумеете довольно быстро продвинуться вперед и получить отличный результат.

РАК

Если что-то будет складываться не так, как вы задумывали, по возможности, отложите это дело и займитесь чем-нибудь другим. Повремените также с решением финансовых вопросов. Сегодня не исключено получение заманчивых предложений и важных новостей.

ЛЕВ

Вас ждет очень плодотворный день. Старайтесь не тратить зря ни одной минуты. Благодаря настойчивости и уверенности в собственных силах вы сумеете получить то, чего хотите, и даже больше. Стоит однако проявить внимательность при работе с документами и осторожность с деньгами.

ДЕВА

Жизненный потенциал у вас сейчас несколько снижен, так что следует воздержаться от каких-либо активных действий и решения сложных вопросов. По возможности, найдите себе необременительное занятие по душе. Вечер обещает быть очень романтичным.

ВЕСЫ

Неплохое время для того, чтобы вернуться к начатым ранее делам. Несмотря на возникшие трудности, сейчас вам удастся достаточно быстро с ними расправиться. Нежелательно в этот день принимать важные решения, касающиеся работы, денег или имущества.

СКОРПИОН

Сегодня лучше заниматься самостоятельной работой. Не стоит рассчитывать на поддержку и советы окружающих. День окажется удачным с финансовой точки зрения. Вероятны выгодные сделки, также не исключены денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ

День может оказаться довольно сложным. Приготовьтесь к тому, что придется приложить немало усилий, чтобы достигнуть желаемого результата. Старайтесь проявлять гибкость и уступчивость там, где это потребуется.

КОЗЕРОГ

Сосредоточьте свои силы на решении текущих вопросов. В профессиональной сфере благодаря трудолюбию и ответственному подходу к делам сумеете заложить неплохой фундамент на будущее. Сегодня вероятно начало романтических отношений.

ВОДОЛЕЙ

Удастся без проблем решить многие вопросы. Причин для беспокойства и волнений не будет никаких. Неплохо пойдут новые начинания, хорошие результаты сулят и творческие эксперименты — ваши идеи получат всестороннюю поддержку.

РЫБЫ

В тот день вам легко удастся завоевать расположение и доверие окружающих, произведя на них благоприятное впечатление. Благодаря этому сумеете без каких-либо препятствий достичь поставленных целей. К решению финансовых вопросов следует подойти со всей ответственностью.

Хорошего вам дня!

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