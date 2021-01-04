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Гороскоп

Приятные новости и неожиданные денежные поступления: гороскоп на неделю 4–10 января

10:05 4 января 2021
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»


ОВЕН. На этой неделе, скорее всего, из-за происходящих событий придется довольно часто менять свои планы. Следует во всем проявлять осмотрительность и осторожность, особенно в финансовых делах.

ТЕЛЕЦ. Ожидается неплохой период. Возможен успех в коммерческих начинаниях, неплохо пойдут дела и у людей творческих. Старайтесь только избегать спонтанных решений и соблюдайте умеренность во всем.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас благоприятное время для реализации ваших планов и замыслов, не упустите такой шанс. Однако не стоит предавать огласке подробности своих действий, помните о том, что недруги не дремлют.

РАК. Звезды сулят прекрасный период, который будет насыщен различными встречами и яркими событиями. Поиски нового места работы могут увенчаться успехом. В личной жизни намечаются позитивные перемены.

ЛЕВ. Скорее всего, вы можете оказаться перед непростым выбором. И если вам не совсем будут понятны перспективы, то лучше отложить принятие решения на некоторое время. Поездки в выходные дни подарят массу положительных эмоций.

ДЕВА. Неделя обещает быть нескучной. Предстоит немало встреч и поездок. Вероятно получение весьма заманчивого предложения. Не стоит сомневаться в своих силах, если наметили что-то грандиозное. Вспомните золотые слова: глаза боятся, а руки делают.

ВЕСЫ. Несмотря на то что звезды обещают довольно удачный период, не стоит рассчитывать на авось. Следует тщательно все планировать и контролировать, если хотите достичь успеха и продвинуться вперед в важном деле.

СКОРПИОН. События, происходящие на этой неделе, могут открыть перед вами неплохие возможности. Не бойтесь впустить в свою жизнь ветер перемен. Он подарит вам новую любовь, массу радости и позитива.

СТРЕЛЕЦ. В этот период желательно не предпринимать каких-либо кардинальных шагов. Пусть все идет своим чередом. Финансовая сторона не должна вызывать опасений, вероятны даже неожиданные денежные поступления.

КОЗЕРОГ. Здравый смысл и позитивный настрой помогут избежать на текущей неделе многих ошибок. Новое знакомство в будущем может оказаться весьма полезным. В выходные вероятно получение приятных новостей.

ВОДОЛЕЙ. Не пытайтесь объять необъятное. Старайтесь реально смотреть на вещи и беритесь только за те дела, с которыми сумеете справиться без каких-либо проблем. В выходные дни займитесь обустройством быта.

РЫБЫ. Для осуществления намеченного придется, скорее всего, вернуться на шаг назад, прежде чем сделать два вперед. Но вас это ни в коей мере не должно пугать. Финансовое положение сейчас довольно стабильное, однако не стоит сорить деньгами.

Напомним, в первый день недели, 4 января, астролог сулит возможность реализовать различные планы и самые смелые идеи.

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