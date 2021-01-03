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Гороскоп

Благоприятный день для романтических отношений: гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака

9:06 3 января 2021
Благоприятный день для романтических отношений: гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Овнам и Тельцам судьба готовит романтическое свидание, а Львов ждут крупные приобретения

ОВЕН

Благодаря оптимизму и целеустремленности сумеете справиться со многими задачами. Однако звезды советуют поберечь свои силы и не перетруждаться. День благоприятен для влюбленных, романтическое свидание подарит незабываемые моменты.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет весьма плодотворный день. Сумеете достигнуть неплохих результатов, проявив креативное мышление и нестандартный подход к делу. Порадуют известия издалека, которые помогут определиться с планами на будущее. Вечером не исключена романтическая встреча.

БЛИЗНЕЦЫ

Наблюдая за происходящими событиями нынешнего дня, старайтесь проявлять хладнокровие и выдержку. Это позволит вам достичь успеха там, где другие могут претерпеть неудачу. Воздержитесь от посещения общественных мест, избегайте больших скоплений народа.

РАК

День подходит для различных начинаний, хорошо будут идти дела у людей творческих. При принятии важных решений стоит руководствоваться своим опытом и знаниями. Следует прислушаться к мнению близких, обсуждая финансовые вопросы, это поможет избежать необдуманных трат.

ЛЕВ

Нынешний период может подарить немало поводов для радости и принести массу приятных моментов. Взявшись с энтузиазмом за дело, сумеете добиться отличных результатов. День подходит для крупных приобретений, а также для решения вопросов, связанных с недвижимостью.

ДЕВА

Придется приложить немало усилий для достижения намеченного — в этот день не все может идти так гладко, как вам бы того хотелось. Это хорошее время для восстановления утраченных связей, доверительных бесед и признаний в любви.

ВЕСЫ

Первая половина дня может принести какие-то волнения и переживания. В этот период нежелательно браться за серьезные дела, лучше сосредоточить свое внимание на решении текущих вопросов. Одиноким Весам вечер сулит романтическую встречу.

СКОРПИОН

Этот день потребует от вас особого внимания и осторожности. Сегодня стоит ставить под сомнение любую поступающую информацию и тщательно все проверять. Не исключено, что вас захотят направить по неправильному пути. Вечер благоприятен для дружеских посиделок.

СТРЕЛЕЦ

Удачное время, когда сумеете сделать много чего полезного и справиться с решением сложных задач. По плечу окажется и совершенно новое для вас дело. Вероятно получение неожиданных предложений, в том числе и романтического характера.

КОЗЕРОГ

Не торопите события, пусть все идет своим чередом. Постарайтесь расслабиться и насладиться всеми прелестями нынешнего дня. Это хорошее время для расширения своего кругозора, можно сегодня отправляться в театр или музей.

ВОДОЛЕЙ

Это неплохой период для воплощения в жизнь своих давних идей. На вашем пути не должно возникнуть никаких преград, да и близкие готовы сейчас оказать вам всестороннюю поддержку. День также подходит для экспериментов с имиджем — конечный результат вас не разочарует.

РЫБЫ

Во многом день окажется благоприятным. Особенно он подходит для решения бытовых вопросов. Можно обсуждать с родными планы на ближайшее будущее. Звезды также сулят успех на финансовом и романтическом поприще.

Хорошего вам дня!

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