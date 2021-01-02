Не торопите события и избегайте излишеств — гороскоп на 2 января

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака

ОВЕН

Вы легко сможете получить желаемое, не прикладывая особых усилий. Вероятнее всего, удастся решить давнюю проблему, найти ответ на волнующий вас вопрос. Также это хороший период для построения планов на будущее, однако о них пока не стоит никому рассказывать.

ТЕЛЕЦ

В целом день окажется неплохим, но следует быть внимательным и осторожным во всем. Сегодняшние события могут стать для вас полной неожиданностью, старайтесь реагировать на них без лишних эмоций. Будьте аккуратны в расчетах, особенно, если дело касается денег.

БЛИЗНЕЦЫ

День хорош для занятий повседневными делами, от каких-либо начинаний сейчас лучше воздержаться. Это подходящее время для обдумывания чего-то важного, анализа событий недавнего прошлого. Вероятны немалые расходы, но они не будут напрасными и жалеть о потраченных деньгах не придется.

РАК

Не растрачивайте свои силы по пустякам, займитесь чем-нибудь серьезным. Например, обустройством своего жилища, сейчас для этого подходящее время. Будьте аккуратны и внимательны — сегодня велика вероятность потери ценных вещей или денег.

ЛЕВ

Хоть что-то и может пойти не так, как вы планировали, но в целом день окажется отличным. События нынешнего дня порадуют вас. Можно приступать к реализации своих задумок. Будьте внимательны к своим близким, возможно, им понадобится ваша помощь.

ДЕВА

Несмотря на царящую вокруг суету, удастся много чего сделать. Хорошо будут складываться дальние поездки, не исключены и новые знакомства. Это подходящее время для экспериментов с имиджем, а также для решения бытовых проблем.

ВЕСЫ

Проявив целеустремленность и настойчивость, вы во многом сумеете добиться успеха. Однако воздержитесь сегодня от дел, требующих финансовых вложений. День хорош для занятий творчеством, налаживания полезных связей.

СКОРПИОН

События нынешнего дня не позволят скучать, вас ждет много чего интересного. Вероятно посещение каких-то увеселительных мероприятий. Старайтесь проявлять больше инициативы, делитесь с друзьями своими идеями, они охотно поддержат вас.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит сегодня торопиться и рисковать понапрасну. Старайтесь тщательно все взвешивать и обдумывать. Можно заниматься ремонтом, обустройством дома, приобретением предметов интерьера. День благоприятен также для романтических свиданий.

КОЗЕРОГ

Нынешний день отлично подходит для общения и налаживания контактов. Вам удастся договориться даже с самыми несговорчивыми людьми. Также это удачный период и в финансовом плане — не исключены солидные денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас вы полны сил и энергии, что позволит замечательно провести этот день. Хотя не все будет даваться легко, но вы готовы серьезно потрудиться, чтобы получить желаемый результат. Вероятно поступление важной информации, которая поможет определиться с планами на ближайшее будущее.

РЫБЫ

Ожидается довольно спокойный день, который не потребует от вас каких-либо важных решений. Удастся хорошо провести время в компании друзей или близкого человека. В финансовых вопросах стоит полностью довериться своей интуиции.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

259

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter