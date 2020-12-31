Лениться противопоказано: гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака

Пятница, 1 января, — первый день нового года обещает подарить всем отличное настроение. Это хорошее время для творческих экспериментов и активного отдыха, лениться сегодня противопоказано. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Предстоит немало хлопот по дому. Постарайтесь не хвататься за все и сразу, действуйте обдуманно и не спеша. Неплохое время для покупок и романтических свиданий. В семейных отношениях будут царить гармония и доверие.

ТЕЛЕЦ

Нынешний день обещает активный отдых. Вряд ли вам дадут вдоволь понежиться в постели. Могут неожиданно нагрянуть гости или вас пригласят за город на пикник. Не исключены совпадения, которые положат начало позитивным переменам в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

День окажется очень щедрым на хорошие новости и приятные моменты. Вероятно получение важной для вас информации. Позаботьтесь о своем здоровье. Пешие прогулки и полноценный отдых помогут быстрому восстановлению утраченных ранее сил.

РАК

Постарайтесь этот день провести в приятной дружеской компании — незабываемые впечатления вам будут гарантированы. Не исключены расходы, которые могут быть связаны с кем-то из близких, скорее всего, родственниками старшего поколения.

ЛЕВ

Отличный период для того, чтобы заняться интересным и совершенно новым для вас делом. Благодаря творческому подходу сумеете быстро расправиться с повседневными обязанностями. Обсуждая с близкими важные вопросы, не забывайте о том, что каждый имеет право на собственную точку зрения.

ДЕВА

Нет ничего плохого в том, чтобы предаваться мечтам. Постарайтесь, однако, чтобы фантазии не занесли вас слишком далеко и вы не путали вымысел с реальностью. Пойдет на пользу смена обстановки, лучше всего отправиться на природу.

ВЕСЫ

Звезды обещают прекрасный день, который подойдет для разнообразных занятий. Это также отличный период для построения планов на ближайшее будущее, вам удастся разработать верную стратегию для достижения успеха.

СКОРПИОН

Можно браться за дело, к которому раньше вы не решались подступиться, считая его невероятно сложным. Благодаря поддержке близких и уверенности в собственных силах у вас должно все получиться. Старайтесь только не отступать от общепринятых правил.

СТРЕЛЕЦ

Сегодняшний день будет складываться довольно хорошо. Во многом вам будет везти. В этот день судьба может столкнуть вас с людьми, с которыми вы и не надеялись когда-либо встретиться.

КОЗЕРОГ

Начало дня может принести мелкие неприятности. Старайтесь сдерживать эмоции, не нервничайте из-за пустяков, уже к полудню ситуация поменяется в лучшую сторону. Вечер готовит интересные и незабываемые встречи.

ВОДОЛЕЙ

В целом день обещает приятное и непринужденное времяпрепровождение, однако могут возникнуть какие-то недоразумения. Постарайтесь зарядить себя оптимизмом с самого утра, тогда все у вас будет идти как по маслу.

РЫБЫ

Вас ждет просто таки замечательный день. Порадует активный отдых всей семьей. Будет возможность научиться чему-то новому, воплотить в жизнь свою давнюю задумку. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на содержимое кошелька — не тратьте деньги зря.

Хорошего вам дня!

Фото Pexels

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