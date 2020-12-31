Начнется новый этап в жизни: гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака

Скорпионам и Стрельцам небо готовит новые романтические знакомства, а Девам стоит выгодно распорядиться финансами

ОВЕН

День будет складываться хорошо, во всех своих начинаниях будете чувствовать поддержку звезд. Это неплохое время для того, чтобы попытаться восстановить отношения с теми, с кем долгое время не общались.

ТЕЛЕЦ

Вам многое будет даваться легко. Сумеете довольно быстро осуществить свои задумки, не прилагая для этого особых усилий. День хорош для построения планов на будущее, сейчас вы способны предусмотреть и учесть абсолютно все.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день больше подходит для решения практических задач. Но вполне вероятно, что удастся найти ответ на вопрос, который долгое время не давал вам покоя. Сегодня ваша интуиция будет особенно острой, она подскажет верные решения.

РАК

Предстоит немало забот. Не стоит торопиться и нервничать — в такой суете вы можете забыть о главном. Определите для себя приоритеты, тогда сумеете со всем управиться в срок. Приятные известия издалека поднимут вам настроение.

ЛЕВ

Хоть вы в этот день и будете настроены миролюбиво, но избежать каких-то разногласий или споров вряд ли удастся. На помощь вам придет чувство юмора — хорошая шутка поможет сгладить острые углы. Поберегите желудок, старайтесь не переедать за праздничным столом.

ДЕВА

Несмотря на небольшие трудности, которые сегодня могут возникнуть, вы будете пребывать в отличном настроении и сможете зарядить своим позитивом других. День подходит для решения вопросов, связанных с деньгами, вы сумеете выгодно распорядиться имеющимися средствами.

ВЕСЫ

Предпраздничные хлопоты потребуют немедленного решения некоторых задач. К счастью, вы сумеете довольно быстро со всем справиться. Вероятны неожиданные и приятные встречи, не исключено, что напомнит о себе ваша давняя привязанность.

СКОРПИОН

Нынешний день хорош для встреч и общения. Вероятны новые знакомства, возможно даже романтического характера. Постарайтесь только не принимать скоропалительных решений и не совершать поступков, о которых впоследствии можете пожалеть.

СТРЕЛЕЦ

Звезды советуют в этот день быть поосторожнее с деньгами — есть риск, что они у вас надолго не задержатся. Постарайтесь не тратить все до последней копейки, воздержитесь от спонтанных покупок. Для одиноких Стрельцов новогодняя ночь может стать началом серьезных отношений.

КОЗЕРОГ

Последний день уходящего года может подарить немало приятных моментов. Представится возможность помириться с теми, с кем давно находились в ссоре. Это хорошее время для различных начинаний, особенно, если они требуют творческого похода и фантазии.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп в этот день обещает немало неожиданных событий. Вполне вероятно, что именно сегодня вы решитесь на важный шаг, который может кардинально изменить вашу жизнь. Это благоприятное время для признания в любви, смены имиджа. Будьте осторожны со спиртным в новогоднюю ночь.

РЫБЫ

День окажется удачным для экспериментов и различных новшеств. Не спешите отказываться от полученных предложений, они могут стать началом положительных перемен. Загородные поездки или пешие прогулки поднимут настроение и подарят небывалый заряд бодрости.

Хорошего вам дня и с наступающим Новым годом!



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