Прилив сил и избавление от вредных привычек: гороскоп здоровья на январь для всех знаков зодиака

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на январь 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

Начало января для Овнов — прекрасная возможность, чтобы уделить время себе. Действия, направленные на укрепление иммунитета и оздоровление организма, будут иметь колоссальную отдачу.

Телец

Беспечные по своей природе Тельцы в этот период могут проигнорировать первые симптомы недуга, позволив ему приобрести более серьезные масштабы. А потому звезды советуют быть начеку. Уже при первых признаках заболевания стоит обратиться к врачу.

Близнецы

В этот период Близнецам стоит уделить больше времени на борьбу со своими хроническими заболеваниями. Есть большая вероятность обострения подобных недугов. И будет лучше, если вы сделаете ход на опережение.

Рак

В этот период многие Раки рискуют столкнуться с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. А потому визит к врачу для профилактики подобных заболеваний будет вовсе не лишним. Ну и от сильных переживаний лучше держаться подальше. Старайтесь относиться ко всему происходящему спокойнее.

Лев

В этот период Львам будет сложно держать под контролем свои эмоции. Нервная система окажется под ударом. А потому есть риск получить стресс и даже нервный срыв. Чтобы этого избежать, звезды советуют уделять больше времени своему хобби. Это поможет расслабиться и переключить свое внимание.

Дева

В этот период Девам стоит обратить внимание на свой режим дня. Постоянное недосыпание может стать причиной проблем с гормональным фоном. А потому не забывайте, что здоровый сон — залог вашего крепкого здоровья и хорошего настроения.

Весы

Первый месяц года для Весов — удачное время, чтобы заняться своим здоровьем. Сейчас у представителей знака хватит и времени, и силы воли, чтобы войти в режим, где есть место спорту и правильному питанию.

Скорпион

Многие Скорпионы в январе столкнутся с такой проблемой, как головные боли или даже мигрень. Причиной тому, скорее всего, послужит чрезмерная зацикленность представителей знака на переживаниях и страхах. Совет звезд — проще относиться к происходящему. Это не только поможет избежать проблем со здоровьем, но и миновать неверные решения, к которым подталкивают эмоции.

Стрелец

Старайтесь тщательнее следить за своим питанием. Ваша пищеварительная система будет крайне уязвимой. А потому переедание и смелые гастрономические эксперименты — прямой путь к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Козерог

Этот месяц порадует Козерогов приливом сил. Многие представители знака начнут новый год с череды смелых инициатив и уверенных стартов. Но при этом не стоит забывать об отдыхе. Так как на одном энтузиазме далеко не уедешь, нужны также и физические ресурсы.

Водолей

Этот месяц для Водолеев — удачный период, чтобы побороть свои слабости. Так, представителям знака сейчас не составит труда избавиться от вредных привычек. Главное — начать это делать уже в первых числах месяца.

Рыбы

В этом месяце Рыбам стоит быть осторожнее с экстремальными видами спорта. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вы подвергаете себя риску. Сейчас фортуна не на вашей стороне в этом плане — есть большая вероятность травм.

Общий гороскоп на январь от Хаяла Алеперова для всех знаков зодиака читайте здесь.

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