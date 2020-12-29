Новые встречи и гармония в отношениях: любовный гороскоп на январь 2021 года

Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов» и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ — специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

Одиноким Овнам точно не придется скучать. Звезды сулят вам романтические свидания. Главное при этом — не торопить события и не пугать потенциального партнера своим напором. Пусть все идет своим чередом.

Телец

В начале января у тех Тельцов, чье сердце свободно, есть большая вероятность разочарований. Чтобы оградить себя от душевных переживаний, не торопитесь открывать свое сердце новым в вашей жизни людям.

Близнецы

Чрезмерная загруженность семейных Близнецов профессиональными заботами может стать причиной ссор и конфликтов. А потому звезды советуют не переносить рабочие неурядицы в сферу личных отношений и уделять больше времени любимому человеку.

Рак

У семейных Раков есть все шансы прийти к полной гармонии в отношениях со своей половинкой. Для этого представителям знака стоит лишь быть чуточку терпеливее к ошибкам и промахам своего партнера.

Лев

Многие одинокие Львы смогут встретить свою любовь. А потому звезды советуют представителям знака не отказываться от спонтанных выходов в свет. Ваше судьбоносное знакомство не за горами.

Дева

Семейным представителям знака стоит объявить войну собственному упрямству. Чрезмерная категоричность и желание любой ценой доказать свою правоту в споре может стать причиной весьма серьезного конфликта с вашей половинкой.

Весы

Январь для Весов — благоприятное время, чтобы наладить отношения со своей половинкой. У вас есть все шансы разрешить давние разногласия. Для этого стоит проводить как можно больше времени с любимым человеком и чаще говорить с партнером по душам.

Скорпион

У одиноких Скорпионов есть все шансы встретить свою судьбу. А потому старайтесь всегда выглядеть на все сто. Даже если вы просто выходите за покупками в супермаркет.

Стрелец

Январь сулит Стрельцам романтические путешествия. При этом одинокие представители знака могут кардинально поменять судьбу, встретив свою половинку.

Козерог

Расположение небесных тел сулит Козерогам гармонию в сфере личных отношений. Вы сможете стать еще ближе со своим партнером. Главное при этом — поменьше критики и побольше теплых слов в адрес любимого человека.

Водолей

Водолеям стоит больше времени проводить со своей половинкой. Самое время уладить давние споры и обсудить совместные планы на будущее.

Рыбы

Звезды подарят Рыбам возможность завязать многообещающее любовное знакомство. Главное — не упустить свой шанс, отказываясь от спонтанных выходов в свет.

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