Новые возможности и денежная прибыль: гороскоп на январь от дважды победителя «Битвы экстрасенсов»

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил общий гороскоп на январь для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды советуют быть внимательнее в вопросах, касающихся финансов. Избегайте рискованных сделок и необдуманных инвестиций — есть вероятность понести потери. Середина месяца — удачное время, чтобы завершить давно начатые дела. Фортуна будет вам способствовать.

Телец

Этот месяц для Тельцов — удачное время, чтобы поработать над собой и самосовершенствоваться. А потому смело отправляйтесь на интересующие вас семинары и мастер-классы. Есть вероятность не только получить полезные знания, но и обзавестись перспективными знакомствами.

Близнецы

В этот период Близнецы могут слишком критично относиться к своим ошибкам и промахам. Но вместо того, чтобы корить себя з то, что не получилось, лучше обратите внимания на свои успехи. От вашей уверенности сейчас зависит многое. А потому старайтесь чаще себя хвалить.

Рак

Расположение небесных тел может подталкивать Раков к чрезмерной эмоциональности. А потому представители знака могут спровоцировать немало ссор со своими близкими и коллегами. И надо заметить, что уладить начатые конфликты будет вовсе не так легко, как вы думаете. Так что старайтесь быть более сдержанными. А свою энергию направляйте в другое русло. К примеру, на творчество.

Лев

В январе эмоции Львов могут бить через край. И это не удивительно. Ведь то и дело действительность может не оправдывать ваших ожиданий. Но звезды советуют не расстраиваться. На деле все может сложиться даже лучше, чем вы планировали. Нужно только набраться терпения.

Дева

Первый месяц года для Дев может оказаться весьма противоречивым. С одной стороны, перед вами откроется много возможностей. А с другой — большая ответственность, которую повлекут за собой новые перспективы. Но как бы там ни было, Девам не стоит замыкаться в себе. Поделитесь переживаниями со своими близкими. Так вы не только избежите конфликтов из-за недосказанности, но и получите дельный совет.

Весы

В этот период звезды настоятельно советуют Весам держаться подальше от сплетен. Есть вероятность, что именно вы окажетесь крайним звеном в этой цепи. В конце месяца возможны непредвиденные расходы. А потому старайтесь распоряжаться финансами более экономно.

Скорпион

В январе Скорпионам нужно быть более рассудительными. Не спешите делать выводы о людях и происходящих событиях. Есть большая вероятность, что ваше первое впечатление окажется ошибочным. Конец месяца — удачный период для новых начинаний. Расположение небесных тел поспособствует вашему успеху.

Стрелец

Месяц порадует Стрельцов новыми перспективами в финансовом плане. Представители знака смогут найти дополнительный источник дохода, чем улучшат свое благосостояние. Главное при этом — не зацикливаться лишь на накоплении благ. Старайтесь чаще радовать себя приятными покупками.

Козерог

Звезды в этот период еще раз напоминают Козерогам о том, что счастье любит тишину. Не стоит распространяться о своих успехах и победах. Особенно — в разговорах с ненадежными людьми. Есть большая вероятность, что вам захотят вставить палки в колеса.

Водолей

В январе Водолеев могут поглотить приятные бытовые хлопоты. Поход по магазинам в поисках милых вещичек для интерьера или домашней утвари не только принесет пользу, но и поможет отвлечься от забот. К тому же сейчас для вас крайне важна окружающая обстановка. Ведь домашний уют — залог прекрасного настроения и хорошего самочувствия.

Рыбы

В этот период вдохновение будет частым гостем Рыб. А потому к решению любых задач представители знака будут подходить с креативом. В конце месяца звезды сулят Рыбам перспективные знакомства. На вашем пути встретится человек, который откроет перед вами новые возможности.

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