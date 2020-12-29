День хорош для тех, кто ставит реальные цели: гороскоп на 29 декабря

В этот день всем знакам Зодиака нельзя спешить с принятием важных решений

ОВЕН

Постарайтесь с самого утра определиться с четким планом действий, если хотите достичь желаемого. Главное — правильно расставить приоритеты и не отвлекаться на различные мелочи. Чьи-либо советы вам вряд ли будут полезны, доверяйте только своей интуиции.

ТЕЛЕЦ

Нынешний день потребует от вас внимания и осторожности в делах, спешка сегодня совершенно недопустима. Неплохо было бы иметь запасной план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Могут порадовать денежные поступления, они окажутся весьма кстати.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина дня окажется более плодотворной — в этот период успеете много чего сделать. Удачными будут деловые переговоры, а также решение финансовых вопросов. В личной жизни больше времени посвятите общению с детьми или родственниками старшего поколения.

РАК

Ожидается хороший и спокойный день, когда вы сумеете без каких-либо препятствий и нервов достичь поставленных целей. Окружающие поддержат ваши идеи и начинания. Представится возможность наладить отношения даже с теми, с кем в последнее время никак не могли найти общий язык.

ЛЕВ

Расслабиться в этот день вам вряд ли удастся. Придется приложить немало усилий, чтобы добиться отличных результатов в делах — на вашем пути частенько могут возникать какие-то преграды. Старайтесь неукоснительно следовать намеченному графику и не берите на себя повышенных обязательств.

ДЕВА

Звезды сулят удачу тем, кто подходит ко всему творчески, не любит идти по протоптанной дорожке и не надеется на авось. И хотя вам предстоит немало забот, постарайтесь найти время для отдыха и развлечений.

ВЕСЫ

Гороскоп советует обратить пристальное внимание на свое здоровье, так как спад жизненного тонуса сейчас может привести к обострению хронических недугов или приобретению новых. Постарайтесь предпринять все меры, чтобы этого не допустить.

СКОРПИОН

Ваша энергия готова снести все на своем пути, старайтесь все же направить ее в мирное русло. Избегайте необдуманных поступков и не откровенничайте с малознакомыми людьми. Сейчас не стоит связывать себя какими-либо обязательствами, особенно финансовыми.

СТРЕЛЕЦ

Успех сегодня напрямую будет зависеть от вашего окружения. Старайтесь общаться и находиться рядом только с оптимистично настроенными людьми, с теми, кто привык всего добиваться сам. Удачными окажутся покупки — приобретенные вещи будут долго вас радовать.

КОЗЕРОГ

В этот день вам не стоит лезть в водоворот событий, лучше наблюдать за всем происходящим со стороны. Сможете открыть для себя много чего интересного и сделать соответствующие выводы по поводу дальнейшего продвижения вперед.

ВОДОЛЕЙ

От вас потребуется осторожность во всех сферах жизни. Не спешите что-либо менять в личных отношениях, избегайте резких высказываний. А за деньгами вообще сегодня нужен глаз да глаз. Наберитесь терпения и постарайтесь спокойно пережить этот период.

РЫБЫ

Накопившаяся усталость может негативно сказаться на вашем здоровье. И хотя вам непросто будет смириться с мыслью о том, что незаменимых людей нет, постарайтесь все же взять себе небольшой тайм-аут. Не будьте слишком доверчивы, иначе рискуете пострадать от действий мошенников.

Хорошего вам дня!

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