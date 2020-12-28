Грядут перемены: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 28 декабря — 3 января

ОВЕН. Неделя будет богата различными событиями и встречами. Новогодний период окажется весьма удачным во многих сферах жизни. Вы в полной мере сумеете проявить свои творческие и организаторские способности.

ТЕЛЕЦ. Похоже, что в последние дни года придется довольно интенсивно поработать. В финансовом плане этот период окажется неплохим, так что можете позволить себе потратить на подарки для родных и близких весьма внушительную сумму.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждет много приятных моментов, сюрпризов и подарков. Звезды обещают неплохие перспективы в финансовом плане. В личной жизни не бойтесь рвать связи, которые тянут вас вниз.

РАК. Пришло время подвести некоторые итоги, провести работу над ошибками, чтобы в новом году можно было создать прочный фундамент для улучшения благосостояния. В субботу и воскресенье займитесь чем-то полезным, лень вам категорически противопоказана.

ЛЕВ. То, с каким размахом вы будете браться за дела, вызовет восторг и уважение у окружающих. Благодаря вашей неуемной энергии и энтузиазму сумеете добиться впечатляющих результатов. А вот с деньгами на этой неделе следует быть поаккуратнее.

ДЕВА. Некоторые ваши планы на этой неделе могут претерпеть изменения. Виной тому окажутся непредвиденные обстоятельства. Главное — не вешать нос и помнить: все, что ни делается, к лучшему.

ВЕСЫ. На деловом поприще в последние дни уходящего года предстоит немало дел. Полученная информация окажется весьма кстати в решении серьезного вопроса. На личном фронте вас ждет масса приятных моментов.

СКОРПИОН. Грядут позитивные перемены как профессиональной, так и в личной жизни. Постарайтесь оставить в уходящем году все проблемы и изжившие себя отношения. Вероятны солидные денежные поступления, не исключена и судьбоносная встреча.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не терять времени даром и не останавливаться на достигнутом. Финансовая ситуация сейчас довольно стабильная, поэтому можно позволить себе предпраздничный шопинг. Суббота — благоприятный день для осуществления задуманного.

КОЗЕРОГ. Сейчас не стоит плыть против течения, этим себе вы можете только навредить. Постарайтесь подстроиться под изменчивые обстоятельства, призовите на помощь свою интуицию и мудрость — только при таких условиях сумеете достичь успеха в намеченных делах.

ВОДОЛЕЙ. Для достижения успеха предстоит приложить немало усилий. Старайтесь реально смотреть на вещи и не доверяйте малознакомым людям. В новогодние праздники держите себя в руках, избегайте серьезных трат.

РЫБЫ. Это неплохой период для того, чтобы начать воплощать в жизнь задуманное. Не бойтесь, если на пути возникнут какие-то преграды, они окажутся вполне преодолимыми. Финансовое положение будет довольно стабильным, даже предпраздничные траты не опустошат ваш кошелек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО

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