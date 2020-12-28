Осуществить задуманное будет трудно, но возможно: гороскоп на 28 декабря

Тельцам предстоит настроиться на серьезный лад, а у Львов произойдут неожиданные встречи

ОВЕН

В деловой сфере день может выдаться сложным и неоднозначным. На большие победы рассчитывать не стоит, придется довольствоваться малым. На многие вещи сегодня сумеете взглянуть по-иному, что может стать причиной перемен к лучшему.

ТЕЛЕЦ

Настройтесь на серьезный лад и постарайтесь не упустить ни одной мелочи. Удастся благоприятно решить множество вопросов, в том числе связанных с финансами. Вообще, с точки зрения денег день окажется очень благоприятным.

БЛИЗНЕЦЫ

У вас есть все шансы найти единомышленников и надежных союзников, которые готовы будут помочь в достижении важных целей. Сегодня следует воздержаться от рискованных финансовых предприятий, в противном случае потери могут оказаться слишком велики.

РАК

Для решения дел в этот день следует выбрать надежные и проверенные методы. Не идите на поводу у малознакомых личностей и никому не раскрывайте свои планы. День благоприятен для различных приобретений, которые будут полезными в быту.

ЛЕВ

Со всеми важными вопросами постарайтесь справиться самостоятельно, для вас сегодня это не составит никакого труда. Вероятны неожиданные встречи, которые окажутся весьма приятными. Не исключено и романтическое знакомство.

ДЕВА

Для вас окажется весьма актуальной поговорка: «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Звезды говорят, что сегодня лучше довольствоваться скромным результатом, чем вообще никаким. Постарайтесь довести до конца начатые ранее дела, наведите порядок в документах.

ВЕСЫ

В течение дня вероятные какие-то неприятности или несостыковки, но они не испортят вам настроение и не помешают в достижении намеченных целей. Не упускайте возможности порадовать себя и близких приятными мелочами.

СКОРПИОН

Вам будет довольно легко поладить с окружающими, благодаря чему сумеете решить свои животрепещущие вопросы. Многие будут готовы пойти вам навстречу и оказать посильную помощь. Не стоит давать своим возлюбленным повод для ревности, это может привести к серьезной ссоре.

СТРЕЛЕЦ

Не откладывайте на потом сложные дела, чем раньше вы за них возьметесь, тем легче будет с ними справиться. В этот день удачными окажутся деловые встречи, поездки и романтические свидания. А с финансами следует быть поаккуратнее.

КОЗЕРОГ

Прежде чем браться за что-либо новое, подумайте, какого результата вы хотите достичь. Сегодня велика вероятность того, что приложенные усилия могут не оправдать ваших надежд. Не тратьте много времени на пустую болтовню и споры, с близкими постарайтесь быть более терпимыми.

ВОДОЛЕЙ

Займитесь тем, что вам по душе, а браться за сложные дела сегодня не стоит. Берегите свой кошелек, избегайте расточительности. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе, пешие прогулки окажут благотворное влияние на ваш организм.

РЫБЫ

Постарайтесь больше думать о хорошем и смотреть вперед с оптимизмом, тогда мелкие неприятности и недоразумения не испортят сегодня вам жизнь. Действуйте решительно, у вас есть все шансы добиться успеха. Благодаря своей интуиции сумеете принять верные решения.

Хорошего вам дня!



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